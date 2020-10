KIRINJIが11月18日にリリースするベストアルバム「KIRINJI 20132020」のデラックスエディションの収録内容とアルバムジャケットが公開された。

2013年に兄弟デュオのキリンジからバンド編成に劇的な変化を遂げたKIRINJIの8年間の歩みを凝縮した本作。デラックスエディションのボーナスCDには、トリビュート盤への提供曲やKIRINJIがフィーチャリングで参加した楽曲に加えて、2016年と2017年に当時のファンクラブ会員特典として制作された「年賀状ソング 2016」「年賀状ソング 2017」が収録されることが決定した。「年賀状ソング」は軽快なトラックに乗せて、新年の挨拶やその年の抱負を歌ったナンバー。収録される音源は堀込高樹(Vo, G)が録音データを再編集したもので、新たにミックスが施されている。

またデラックスエディションに付属するBlu-rayは、7月に行われたスタジオライブ配信「KIRINJI Studio Live Movie 2020」の再編集したものだが、弓木英梨乃(G, Violin, Vo)が歌う「LEMONADE」がボーナストラックとして収められることが決定。この曲は2017年に堀込が「アイドルマスター」シリーズのアルバムに提供したナンバーで、KIRINJIのライブでもたびたび披露されていた。

アルバムジャケットのデザインは、KIRINJI作品ではおなじみの大島依提亜が担当。グラフィックデザイナーの小林一毅が「KIRINJI」の文字をモチーフに制作したカラフルなアート作品が使用されている。

KIRINJIは12月9、10日に東京・NHKホールで現体制ラストとなる有観客ライブ「KIRINJI LIVE 2020」を開催。 チケットは11月7日10:00に一般発売される。

KIRINJI「KIRINJI 20132020」収録内容

CD

01. 進水式

02. 雲呑ガール

03. fugitive

04. だれかさんとだれかさんが

05. 日々是観光

06. 真夏のサーガ

07. The Great Journey feat. RHYMESTER

08. Mr.BOOGIEMAN

09. AIの逃避行 feat. Charisma.com

10. 時間がない

11. 悪夢を見るチーズ

12. silver girl

13. killer tune kills me feat. YonYon

14. Almond Eyes feat. 鎮座DOPENESS

15. 雑務

16. 「あの娘は誰?」とか言わせたい

デラックスエディション付属ボーナスCD

01. 黒のクレール

02. Keep Tryin'

03. うちゅうひこうしのうた

04. Diamonds feat. KIRINJI / RHYMESTER

05. 愛は光 / Negicco

06. 年賀状ソング 2016

07. 年賀状ソング 2017

デラックスエディション付属Blu-ray

KIRINJI Studio Live Movie 2020

・shed blood!

・雑務 feat. Charisma.com

・killer tune kills me feat. YonYon

・After the Party

・善人の反省

・雲呑ガール

・「あの娘は誰?」とか言わせたい

・AIの逃避行 feat. Charisma.com

・時間がない

・休日の過ごし方

・新緑の巨人

・非ゼロ和ゲーム

・Almond Eyes

・silver girl

・パレードはなぜ急ぐ

・Pizza VS Hamburger

・LEMONADE

KIRINJI LIVE 2020

2020年12月9日(水)東京都 NHKホール

2020年12月10日(木) 東京都 NHKホール

<出演者>

KIRINJI(堀込高樹 / 楠均 / 千ヶ崎学 / 弓木英梨乃)/ 矢野博康 / sugarbeans / MELRAW / and more