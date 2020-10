嵐の新曲「Party Starters」が10月30日に配信リリースされる。

「Party Starters」は、ブルーノ・マーズが制作した9月発表の「Whenever You Call」に続く嵐の配信シングル。One Directionやケイティ・ペリー、Panic! At The Discoの楽曲も手がけるサム・ホランダーがプロデュースしたポジティブなアッパーチューンで、レコーディングはアメリカ・ロサンゼルスで行われた。また、この曲はソフトバンクの5GプロジェクトのCMソングに決定した。

嵐のYouTube公式チャンネルでは配信日当日の10月30日13:00より「Party Starters」のリリックビデオを公開。デビュー日にあたる11月3日13:00にはミュージックビデオがアップされる。