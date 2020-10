SNKは、「NEOGEO Arcade Stick Pro クリスマス限定セット」のクリスマス限定セットを2020年冬に発売する。

NEOGEO Arcade Stick Pro クリスマス限定セット

「NEOGEO Arcade Stick Pro」は、対戦格闘ゲームやアクションゲームなど40作品を楽しめるコントローラー型ゲームハード。ゲーム機「NEOGEO mini」やPCに接続し、アーケードスティックとして使用するだけでなく、テレビに接続して本体収録のゲームをプレイすることができる。

「NEOGEO Arcade Stick Pro クリスマス限定セット」では、「NEOGEO Arcade Stick Pro」本体に加え、「NEOGEO mini PAD」や「シリコーンカバー」「NEOGEO mini PAD専用シリコンケース」「NEOGEO Arcade Stick Pro交換用ジョイスティックボールカバー」「NEOGEO Arcade Stick Proボタンステッカー×2」「NEOGEO 30周年記念アルバム」「電源ケーブル」「USB変換アダプター」を同梱。アクセサリーのカラーはランダム。「NEOGEO 30周年記念アルバム」には、NEOGEOの当時の広告や、人気ゲームのイラストなどを掲載する。

収録タイトルは、ザ・キング・オブ・ファイターズ '95/ザ・キング・オブ・ファイターズ '97/ザ・キング・オブ・ファイターズ '98/ザ・キング・オブ・ファイターズ '99/ザ・キング・オブ・ファイターズ 2000/ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002/餓狼伝説/餓狼伝説2/餓狼伝説SPECIAL/餓狼伝説3/リアルバウト餓狼伝説SPECIAL/餓狼 MARK OF THE WOLVES/サムライスピリッツ/真サムライスピリッツ 覇王丸地獄変/サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣/サムライスピリッツ 天草降臨/サムライスピリッツ零SPECIAL/龍虎の拳/ART OF FIGHTING龍虎の拳 外伝/幕末浪漫 月華の剣士/幕末浪漫第二幕 月華の剣士 ~月に咲く華、散りゆく花~/ワールドヒーローズ2/ワールドヒーローズ2 JET/ワールドヒーローズパーフェクト/風雲黙示録 〜格闘創世〜/風雲スーパータッグバトル/NINJA MASTER'S~覇王忍法帖~/ニンジャコンバット/メタルスラッグ/メタルスラッグ2/メタルスラッグX/メタルスラッグ3/メタルスラッグ4/メタルスラッグ5/ショックトルーパーズ/ショックトルーパーズ セカンドスカッド/ザ・スーパースパイ/得点王/サッカーブロール/リーグボウリング。

収録タイトル

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.