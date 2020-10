『すみっコぐらし』一番くじの最新作はパジャマな「ふわふわおやすみっコ」

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作『一番くじ すみっコぐらし~ふわふわおやすみっコ~』を、ファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)限定で、2020年10月28日(水)より順次発売する。



本商品は、大人気キャラクター『すみっコぐらし』のオリジナルテーマアート「ふわふわおやすみっコ」を使用した一番くじ。

A賞からD賞は、かわいい寝巻きを着た「しろくま」「ぺんぎん?」「ねこ」「とかげ」のぬいぐるみをラインナップ。”しろくま”はふろしきを、”ぺんぎん?” はきゅうりぬいぐるみを、”ねこ” はねこ缶を、”とかげ” はおかあさんぬいぐるみを持った愛くるしいデザインだ。

いずれも約28cmとボリューム感たっぷりのサイズで、抱き心地満点のぬいぐるみとなっている。



E賞からH賞には、オリジナルアートが大きくデザインされた裏面がふかふか素材のブランケット、中央が星の形になっているガラスプレート、選べる2タイプのタオルコレクション、すみっコとみにっコが一緒のメタルチャームと人気のアイテムが勢揃い。さらに、最後の1個のくじ券を引くと手に入るラストワン賞には、ソースを持った「とんかつおやすみっコぬいぐるみ」がラインナップしている。

オリジナルテーマならではの、すみっコぐらしの可愛さいっぱいの一番くじを楽しんでみてはいかがだろうか。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.