『ARくじアタルス。』でおめかし艦娘と装備の妖精さんをゲットしよう♪

タイトーは、スクウェア・エニックスの展開するオンラインくじ『ARくじアタルス。』サービスにて、「艦隊これくしょん -艦これ- おめかし艦娘と装備の妖精さん」フィギュアを提供する。



『ARくじアタルス。』は通信環境とスマートフォンがあればどこからでも利用することができるオンラインくじサービス。くじの購入からお届け先の確定までがスマートフォン上で完結する非接触型サービスで、購入前に商品を詳細に確認することや、お部屋などにARで試し置きをすることができる。



今回発売するのは、配信開始から7周年を迎え8年目も様々な新しい展開を続ける大人気ブラウザゲーム『艦隊これくしょん -艦これ-』より、企画開発のC2プレパラートの協力を得て、限定のプレミアムなフィギュアがラインナップされた「おめかし艦娘と装備の妖精さん」!



本商品の目玉は晴れ着modeの艦娘のフィギュア。18cmのスケールフィギュアで特別デザイン1種を含む全4種での発売となり、ゲーム内でお正月限定で登場する晴れ着姿の艦娘の衣装デザインが華麗に再現されている。



おめかし艦娘スケールフィギュアのほかに、愛らしい装備の妖精さんのフィギュアも登場し、こちらも艤装や艦載機の細部にまでこだわった仕上がりだ。



さらに、この妖精さんフィギュアにキュートなぬいぐるみがセットになった賞もあり、どれが当たってもとっても嬉しいくじ商品となっている。



全商品、くじを引く前にARを利用して360°隅から隅までその姿を楽しむことが可能だ。





※TAITO、TAITOロゴは、日本及びその他の国におけるタイトーの商標または登録商標です。 ※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 ※画像はすべて開発中のものです。

(C)DMM / C2 / KADOKAWA (C)TAITO CORPORATION 2020 ALL RIGHTS RESERVED. (C)C2 Architecture All Rights Reserved. (C)2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.