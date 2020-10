米米CLUB、デビュー35周年記念無観客配信ライブ「OMUSUBI」開催

2020年10月17日、今年で結成35周年を迎えた米米CLUBが自身初となる無観客配信ライブ「OMUSUBI」を開催した。



本公演は、35周年プロジェクトの一環として予定されていたファンにとって待望のライブであった全21か所を巡る全国ツアーが中止になったことを受け、配信ライブでの開催となり、10000名以上が視聴した。



米米CLUBの35周年の幕開けにふさわしいファンファーレが鳴り響き待望のライブはスタート。2006年の活動再開にあたりメンバー全員で最初に創り上げた熱い想いと決意が詰まった名曲「俺たちの想い」、1985年発売のデビュー曲「I・CAN・BE」、そして大ヒット曲「浪漫飛行」と序盤から目の離せないセットリストでライブは進んでいく。ライブ中盤ではお待ちかねのジェームス小野田(Vo)が登場し、さらにライブは過熱。米米CLUBの真骨頂となるエンターテインメントショーは35年目にしてさらに進化を遂げていた。



またライブの折り返し地点ではスペシャルムービー「男はつらいぜ ~辰次郎 故郷に帰る」が披露された。この短編映画は石井竜也が主演・監督・脚本を手掛け、メンバー全員が俳優さながらの迫真の演技で出演、という嬉しいサプライズ企画。後半戦では「愛 Know マジック」、「君がいるだけで」などヒット曲のが続き、本編ラストまで画面の前の皆も踊ってしまうファンクナンバー「かっちょいい!」まで勢いのある展開が続いた。アンコールでは、ファンも待望の「Shake Hip!」を披露し、1時間半に及ぶライブは幕を下ろした。



なお、今回のライブは10月21日まで視聴可能となっている。詳細は以下より。





<イベント情報>



米米CLUB

デビュー35周年「OMUSUBI」



2020年10月17日(土)

開場16:00/開演17:00(終演予定時間:18:30)

ライブ配信終了後、見逃し配信公開から2020年10月21日(水)23:59まで

※見逃し配信開始までに、お時間をいただきますのでご了承ください。



=セットリスト=

1. SE〜ファンファーレ

2. 俺たちの想い

3. I・CAN・BE

4. 浪漫⾶⾏

5. WE ARE MUSIC!

6. IM A SOUL MAN

7. この宇宙で

8. どうにかこうにか

9. 愛 Know マジック

10. 抱きしめたい

11. 君がいるだけで

12. プラムジュース

13. SO COOL

14. OH! ⽶ GOD!

15. かっちょいい!

~ENCORE~

16. Shake Hip!



チケット販売期間:2020年9月18日(金)12:00~2020年10月21日(水)18:00

※受付終了時間が変更となっております。

※抽選ではなく、ご購入いただいた皆様がご覧いただけます。



チケット販売受付URL:https://stagecrowd.live/7405286953/

本受付のチケットお申込みは、インターネットからのみとなります。

電話でのお申込み・代理受付はございません。



米米CLUBソニーミュージックオフィシャルサイト:https://www.komekomeclub.net