『ファントムブレイカー』最新作が2021年発売！ イメージソングは藍井エイル！

ロケットパンダゲームズ(Rocket Panda Games, Inc. アメリカ・カリフォルニア州)は、初の自社パブリッシュ作品となる『ファントムブレイカー:オムニア』を2021年に発売することを発表。あわせて、Steamのストアページが公開となったことを明らかにした。



『ファントムブレイカー』シリーズは、2011年に『ファントムブレイカー』、2013年に『ファントムブレイカー:エクストラ』を発売した美少女対戦格闘ゲーム。豪華声優陣を起用した多彩なキャラクターや、シンプルな操作でコンボや必殺技が繰り出せる操作性と、高度な戦略や奥深い駆け引きが必要なゲーム性を併せ持ち、格闘ゲーム初心者から格闘ゲーム好きの方まで、幅広いユーザーから人気を集めている。

また、2013年には2D横スクロールのスピンオフ作品『ファントムブレイカー:バトルグラウンド』を発売し、

シリーズ累計50万本以上のセールスを記録した。



今作品は、『ファントムブレイカー:エクストラ』に続く格闘ゲームの最新作。ゲストキャラクターとしてMAGES.社の大人気ゲーム『シュタインズ・ゲート』の牧瀬 紅莉栖、『カオスヘッド』の咲畑 梨深の2名が過去作同様参戦するほか、今作のために制作された新キャラクター2名を追加し、総勢20名の個性豊かなキャラクター同士の対戦や、ストーリーを楽しむことができる。



