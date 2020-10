「苦手な数学から逃げてしまう」受験生の悩みに合格へのエール

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。10月16日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、苦手な科目に向き合えないという中3の女子リスナーにエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。こもり教頭:苦手科目って何なの?リスナー:数学です。さかた校長:数学ね~。俺も苦手だったわ。こもり教頭:他の科目(受験に必要な国語、英語)は勉強できているの?リスナー:英語とかは得意なので結構できているんですけど、数学は一問一問が難しくて……全然進まないんです。さかた校長:国語は得意なの?リスナー:数学ほど苦手ではないです。こもり教頭:数学は何でできないんだろう? 自分なりに、できない理由とかあるの?リスナー:問題が普通に難しくて、できないと気分も下がるし……できてない自分が嫌というか。できてる感じでいたいので、そういうのを味わいたくないからやりたくないという感じです。こもり教頭:そうか。やらなくても、志望校には行けるの?リスナー:いや……ちょっと厳しいです。こもり教頭:じゃあやらないとだしな。リスナー:はい。こもり教頭:志望校は、絶対に合格したい理由があるの?リスナー:他に行きたい高校が特にないっていうのもあるけど、学校の説明会に行ったときの雰囲気とかすごい良かったんです。「ここで勉強できたらすごく楽しそうだな」って思ったので。こもり教頭:それはめちゃくちゃ大事だよね。自分の気持ちに素直なのは素敵なことだから、絶対そこに向けて頑張ってほしいな。でも、まぁ……逃げちゃうこともあるわな。だけど、それじゃダメだし、向き合って欲しいと思うからね……。じゃあ、手元にあるカロリーメイトにメッセージを書いて送らせてもらうわ。みんな、苦手なことって絶対にあるのよ。俺も受験したけど、数学苦手だったしね。でも認めてあげて、“それも自分なんだよ”っていうことをわかってあげることで、少しだけ気が楽になると思うんだよ。苦手科目を得意にする必要は全くないんだよね。でも嫌いにならないだけで、苦手意識を限りなく0のほうに持っていくことはできると思うんだよ。今は「嫌いで嫌いでしょうがない」みたいな感じで、できない自分も相まって「もう嫌だ」ってなってるかもしれないけど……それを一回認めてあげて、「でも得意科目もあるし」というところで、むりくり苦手意識を0に近づけてあげる。それだけで、数学に対しての気持ちが変わってくると思うな!自分に“激甘”でいいと思うのよ。それは何でかって言うと、「英語は得意だから向き合えるんです」とか、「国語はちょっと微妙だけど向き合えるんです」とか、自分の得意なところをしっかりわかってるのは長所だと思うわけ。逆に、「数学ができない、そんな自分が嫌だ」、「できないことで、モチベーションがさらに下がるのが嫌だ」というのもあって、自分の長所と短所がここまで明確にわかってるのはすごく素晴らしいと思う。だからこそ、自分に“激甘”になったほうがいい。そして長所と短所がわかっている自分の性格にもっと素直に向き合って、“何ができるか”を考えたほうがいい。それと「やらないとダメ」と思ってるから、よりつらいんだと思うの。「数学ができないから勉強しなきゃダメ」とか、「自分が逃げちゃうから逃げないようにしなきゃダメ」っていう、この“ダメ”っていう固定概念が、逆に苦手(に向き合う)っていうところからどんどん遠ざけてる……。だから、「嫌だから嫌だ」、「(好きなアーティストの)ライブDVDも観る」、「観るけど、勉強はする!」って、もっとラフな感じで自分と向き合いながらやっていったら、たぶん長所は伸びていくし、自分の苦手なところはもっと見えてくる。そして、そこを補うための違う方法も出てくると思う。だから、もっと自分に“激甘”になってもいいかな、と思って書かせてもらいました!リスナー:ありがとうございます!こもり教頭:今の気持ちを、宣言でもいい、聞かせてもらえるか?リスナー:はい。自分に負けても、くじけないで最後まで走り切ります!こもり教頭:よく言った! 頑張れよ!!さかた校長:頑張れよ!!リスナー:頑張ります!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/