「本当の夢のために…」理系から文転した高3女子の“不安”と“意気込み”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。10月9日(金)の放送ではパーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、夢を実現するために理系から文転して受験に挑む高3の女子リスナーにエールを送りました。こもり教頭:もともと目指していたもの何だったの?リスナー:看護師です。こもり教頭:"自粛期間中に気づいた本当の夢"というのは?リスナー:映像とかCGとか、アニメの制作の仕事に関わりたいと思っています。こもり教頭:その夢に気づいたきっかけみたいなものはあるの?リスナー:自粛期間中、1人で家にいて不安だったときに、もともと好きだった映像やアニメが自分の支えになっていると、あらためて気づいたんです。周りの友達も同じように支えられているというのを知って、"自分の好きな映像に関わる仕事で誰かの支えになりたいな"と思ったのがきっかけです。こもり教頭:なるほどね。コロナ禍で不安なことも多かったけど、自分と向き合う時間も増えて、頭のなかが整理できたということかな?リスナー:はい。自分が本当にしたいことを考える時間になりました。こもり教頭:志望大学や学部が変わる、ってなったら、どんなことを勉強しなきゃいけないの?リスナー:今までは理系の生物とかが必要だったんですけど、政治経済とか国語とかを中心に勉強するようになりました。こもり教頭:なるほどね。この時期に志望校を変えるって、すごい勇気だけど不安もあると思うの。勉強ができない俺でも、理系から文系に変わると、やらないといけないことが全然違うのはわかるしね。ここでゼロからスタートすることが、いかに本気の気持ちなのか、というところは理解できると思う。でも「今、不安だよな。でも大丈夫だよ」みたいなことを軽々しくは言えないから、寄り添って背中を押してあげたいなと思うんだけど……。ゼロからのスタートには、正直、不安な部分もある?リスナー:はい。あります。さかた校長:だって……文転するってさ、俺も受験はしたことあるけど、この時期に変えるって周りでも相当少ないよな。リスナー:ほとんどいないです。さかた校長:そうだよな。それぐらいリスクも高いし、すごく大変なことに挑戦しているよね。リスナー:はい(笑)。さかた校長:新しい科目をまたイチから覚えなくちゃいけないって、マジで大変だからね。こもり教頭:そうだね。自粛中に自分を見つめ直して、夢を見つけたやんか。その夢を見つけたときの、「絶対に合格するんだ! 夢をかなえるんだ!」という感情・気持ち。それが"初期衝動"。その、今、自分が思っている熱い気持ちを絶対に忘れるな! 不安になったときに「こんな熱い気持ちがあったんだ」と思えたら、自分が自分を支えてくれるから。リスナー:はい!"勝者"という概念があるのと同じように、"敗者"という概念も存在するんですよ。だから"勝とう"。努力は、もしかしたら期待に応えてくれないときもある。でも、勝とうとしたとき、最初に踏み出す1歩って努力だと思う。"運も実力のうち"という言葉もあるけど、運だけで掴み取った勝利は、もしかしたら意外ともろいのかもしれない。2歩目、3歩目を歩いたときに崩れやすいかもしれないから、今本気で頑張ろうと思っているその熱量で"勝とう"! 自分がやりたいもの全てを"掴み取ろう"!リスナー:はい! ありがとうございます。こもり教頭:負けるなよー!! 頑張れよ!!さかた校長:頑張れ!!電話を切ったあとにこもり教頭は、「今までやってきたことも、きっと無駄じゃないから。ここからがスタートだし、これからがスタートだし。自分が"スタートはここ"と思えばここだし。だから今の自分と向き合って、"ここからだ!"と思うなら、そこからスタートすればいい。自分の本当の思いに向き合って、掴み取ってほしいなと思います」と話していました。