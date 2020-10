Amazon、プライムデーの販売個数は約800万個 中小事業者が大半占める

Amazonはこのほど、10月13日~14日に開催したAmazonプライム会員向けのセール「プライムデー」について、販売個数や売れ筋商品などの結果を公開した。中小企業が大半を占める日本の販売事業者の販売個数は約800万個を記録し、過去最大の売上に達したという。



「プライムデー」は、Amazonプライム会員向けに開催している年に一度のビッグセール。今年は10月13日0時から14日23時59分までの48時間にわたり、日本を含む世界19カ国で開催した。Amazonでは、今年の「プライムデー」を中小規模の販売事業者の支援と位置づけ、「プライムデー」から年末までの売り上げの増大を図るために、世界で1億ドル(約105億円)以上を投資しており、その結果今年は中小規模の販売事業者の売り上げが増加したとしている。



日本でも「プライムデー」開催前と開催期間中に、中小規模の販売事業者の数十万点以上の商品を特別価格で販売するとともに、スタンプラリーやお得なキャンペーンを実施。その結果、中小企業が大半を占める販売事業者の販売個数は約800万個を記録し、過去最大の売上を達成したとしている。また期間中は全ての商品カテゴリーにおいてセールを開催しており、日本のプライム会員は総額約100億円分をお得に買い物できたとしている。



アマゾンジャパンのプライム事業本部ノア・ボルン事業本部長は、「プライムデーで日本の中小企業が大半を占める販売事業者様による販売個数が約800万個となったことを喜ばしく思います。また、プライム会員のお客様が総額約100億円もお得にお買い物されたことも嬉しいかぎりです。今後も販売事業者様やお客様に、このような機会をお届けしていきたいと考えています。 また、スタンプラリーやポイントアップなどのお得なキャンペーンを実施し、9月28日から10月14日までの間に非常に多くのお客様にご参加いただきました。今年のプライムデーの開催をサポートしてくださったパートナーの皆様、特に配送センターなどで配達業務に携わられている皆様に心より感謝致します。」とコメントした。



今年の「プライムデー」において、日本で最も売上の多かった販売事業者の商品カテゴリーは、「ヘルスケア」「食料品」「家電」。最も売上の多かった商品カテゴリーは、「日用品・ヘルスケア用品」「食品・飲料」「ヘッドホン」「ベビー用品」「PCアクセサリー 」。売れ筋商品は「【まとめ買い】ワイドハイターEXパワー 大 詰替え用880ml×2個」「Echo Show 5 (エコーショー5) スクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、チャコール 」「【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ 肌へのいちばん (9~14kg) 156枚(52枚×3パック) [ケース品]」「コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml×24本 」はだったという。また今年は、SwitchBot(スイッチボット)などのスマートホーム関連用品も人気だったとしている。



「プライムデー」に参加した「TAKUMIBA」の繊維製品事業部の丹羽 正樹氏は、「匠の技術で生み出された日本製の超伸縮フィットマスクをより多くのお客様にお届けするため、今年初めて『プライムデー』に参加しました。Amazonで販売を開始した今年5月以降、フルフィルメント by Amazon(FBA)を活用することで、出荷作業の軽減そして増産を実現でき、海外のお客様からもご注文をいただきました。プライムデーは、着け心地の良いマスクを多くのAmazonプライム会員のお客様にお届けできる機会となりました。来年以降のプライムデーにも期待しています。」とコメントしている。



「SOWAN」の渋谷浩一専務取締役は、「昨年に引き続き、今年もプライムデーに参加いたしました。発売以来、Amazonの多くのお客様からご好評をいただいている、柔らかい肌触りと保温性が特長の腹巻は、今年のプライムデーでも大きな反響があり、大変うれしく思っております。また、フルフィルメント by Amazon(FBA) のおかげで、多くのご注文に無事に対応することができました。弊社の腹巻をAmazonで多くのお客様にご購入いただけるよう、引き続き取り組んでいきたいと思います。」とコメントを寄せた。