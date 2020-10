『すみっコぐらし』ハロウィン限定タルトが秋らしい新デザインで登場！

バンダイ キャンディ事業部では、大人気キャラクター ”すみっコぐらし” のとってもかわいいハロウィンデザインをモチーフにしたチルドデザート『すみっコぐらしハロウィンタルト』を、2020年10月21日(水)よりイオン(北海道・本州・四国・九州)、ダイエー、マルナカ、山陽マルナカ、マックスバリュ(北海道・東北・東海・北陸・西日本・九州)、イオンスーパーセンター、イオンマーケット、のチルドデザート売場にて順次発売する。



サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』。すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” というさむがりの ”しろくま”、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが、子供や女性層を中心に大人気となっている。



そんなすみっコたちのタルトが新たなデザインと味で新登場!

タルトの上には、すみっコたちがそれぞれハロウィンらしいとんがり帽やコスチュームに身をつつみ、秋のパーティを楽しんでいるかわいらしいデザインのフィルムがのっている。フィルムの絵柄は全6種類、パッケージは全2種類のデザインで展開。どのデザインにしようか、店頭でお気に入りを選ぶのも楽しみの1つだ。



また、タルト生地の中にはなめらかなレアチーズ味のムースがつまっており、甘味と酸味のバランスにこだわった秋のおやつにぴったりの味わいに仕上がっている。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.