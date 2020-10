『すみっコぐらし』×『CIAOPANIC TYPY』お散歩捗るコラボアイテム登場♪

パルが展開するブランド「チャオパニック ティピー」は、2020年春に大好評だった『すみっコぐらし』×『CIAOPANIC TYPY』コラボレーションをこの冬も展開。「かわうそとすみっコキャンプ」テーマのアートを使用して、ご近所お散歩やピクニックアイテムを展開する。



昨年の映画の大ヒットも記憶に新しいサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』。すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” というさむがりの ”しろくま”、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが、子供や女性層を中心に大人気となっている。



この度登場するのは、バックプリントパーカー、スリーブプリント L/S Tee、ボアフリースワンポイントキャップ、パターンヘアアクセセット、レジャートートバッグ、保冷ランチバッグなど13アイテム!

2020年10月16日(金)よりCIAOPANIC TYPY全店で販売スタートした。



さらに今回は、公式WEB限定のノベルティフェアを開催♪ 「すみっコぐらし×CIAOPANIC TYPY」対象商品13品番の購入金額が5000円(+税)でノベルティが一つプレゼントされる。



寒い冬もすみっコたちとくっついていれば温かい♪ 一緒にお散歩やピクニックを楽しもう!



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.