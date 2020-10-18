明治安田生命J3リーグ第22節が7日に行われた。
首位のブラウブリッツ秋田は、ホームで藤枝MYFCと対戦し、スコアレスドロー。連勝は「2」で止まったが、開幕から22試合無敗を維持している。
AC長野パルセイロはホームでヴァンラーレ八戸と対戦。長野は34分に先制を許したが、後半に3得点を奪って3－1で逆転勝利。Y．S．C．C．横浜と引き分けたロアッソ熊本をかわして、再び2位に浮上した。
FC岐阜は福島ユナイテッドFCに1－2で敗れて3連敗となり、6位に転落。セレッソ大阪U－23とスコアレスドローに終わった鹿児島ユナイテッドFCが5位に浮上している。
今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。◆■試合結果
YS横浜 0－0 熊本
長野 3－1 八戸
鳥取 1－1 G大阪U23
讃岐 1－1 相模原
今治 0－0 沼津
秋田 0－0 藤枝
岐阜 1－2 福島
鹿児島 0－0 C大阪U23
富山 0－1 岩手
1位 ブラウブリッツ秋田（勝ち点54／得失点差＋32）
2位 AC長野パルセイロ（勝ち点42／得失点差＋18）
3位 ロアッソ熊本（勝ち点42／得失点差＋13）
4位 SC相模原（勝ち点39／得失点差＋3）
5位 鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点37／得失点差＋7）
6位 FC岐阜（勝ち点37／得失点差＋5）
7位 ガイナーレ鳥取（勝ち点34／得失点差＋3）
8位 藤枝MYFC（勝ち点32／得失点差＋2）
9位 FC今治（勝ち点33／得失点差＋5）
10位 カターレ富山（勝ち点27／得失点差＋3）※1試合未消化
11位 いわてグルージャ盛岡（勝ち点26／得失点差－12）
12位 アスルクラロ沼津（勝ち点24／得失点差−6）
13位 ガンバ大阪U－23（勝ち点25／得失点差－5）
14位 福島ユナイテッドFC（勝ち点24／得失点差−8）
15位 Y．S．C．C．横浜（勝ち点20／得失点差−17）
16位 ヴァンラーレ八戸（勝ち点18／得失点差－13）※1試合未消化
17位 セレッソ大阪U－23（勝ち点15／得失点差−19）
18位 カマタマーレ讃岐（勝ち点17／得失点差−11）
▼10月24日（土）
14:00 富山 vs YS横浜
▼10月26日（日）
13:00 八戸 vs 鹿児島
13:00 岩手 vs 岐阜
13:00 福島 vs 長野
13:00 藤枝 vs 鳥取
13:00 沼津 vs 秋田
13:00 今治 vs 讃岐
14:00 C大阪U23 vs G大阪U23
15:00 相模原 vs 熊本