明治安田生命J3リーグ第22節が7日に行われた。

首位のブラウブリッツ秋田は、ホームで藤枝MYFCと対戦し、スコアレスドロー。連勝は「2」で止まったが、開幕から22試合無敗を維持している。

AC長野パルセイロはホームでヴァンラーレ八戸と対戦。長野は34分に先制を許したが、後半に3得点を奪って3－1で逆転勝利。Y．S．C．C．横浜と引き分けたロアッソ熊本をかわして、再び2位に浮上した。

FC岐阜は福島ユナイテッドFCに1－2で敗れて3連敗となり、6位に転落。セレッソ大阪U－23とスコアレスドローに終わった鹿児島ユナイテッドFCが5位に浮上している。

今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

YS横浜 0－0 熊本

長野 3－1 八戸

鳥取 1－1 G大阪U23

讃岐 1－1 相模原

今治 0－0 沼津

秋田 0－0 藤枝

岐阜 1－2 福島

鹿児島 0－0 C大阪U23

富山 0－1 岩手

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田（勝ち点54／得失点差＋32）

2位 AC長野パルセイロ（勝ち点42／得失点差＋18）

3位 ロアッソ熊本（勝ち点42／得失点差＋13）

4位 SC相模原（勝ち点39／得失点差＋3）

5位 鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点37／得失点差＋7）

6位 FC岐阜（勝ち点37／得失点差＋5）

7位 ガイナーレ鳥取（勝ち点34／得失点差＋3）

8位 藤枝MYFC（勝ち点32／得失点差＋2）

9位 FC今治（勝ち点33／得失点差＋5）

10位 カターレ富山（勝ち点27／得失点差＋3）※1試合未消化

11位 いわてグルージャ盛岡（勝ち点26／得失点差－12）

12位 アスルクラロ沼津（勝ち点24／得失点差−6）

13位 ガンバ大阪U－23（勝ち点25／得失点差－5）

14位 福島ユナイテッドFC（勝ち点24／得失点差−8）

15位 Y．S．C．C．横浜（勝ち点20／得失点差−17）

16位 ヴァンラーレ八戸（勝ち点18／得失点差－13）※1試合未消化

17位 セレッソ大阪U－23（勝ち点15／得失点差−19）

18位 カマタマーレ讃岐（勝ち点17／得失点差−11）

◆■次節の対戦カード

▼10月24日（土）

14:00 富山 vs YS横浜

▼10月26日（日）

13:00 八戸 vs 鹿児島

13:00 岩手 vs 岐阜

13:00 福島 vs 長野

13:00 藤枝 vs 鳥取

13:00 沼津 vs 秋田

13:00 今治 vs 讃岐

14:00 C大阪U23 vs G大阪U23

15:00 相模原 vs 熊本