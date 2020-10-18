J3第22節が行われた

　明治安田生命J3リーグ第22節が7日に行われた。

　首位のブラウブリッツ秋田は、ホームで藤枝MYFCと対戦し、スコアレスドロー。連勝は「2」で止まったが、開幕から22試合無敗を維持している。

　AC長野パルセイロはホームでヴァンラーレ八戸と対戦。長野は34分に先制を許したが、後半に3得点を奪って3－1で逆転勝利。Y．S．C．C．横浜と引き分けたロアッソ熊本をかわして、再び2位に浮上した。

　FC岐阜は福島ユナイテッドFCに1－2で敗れて3連敗となり、6位に転落。セレッソ大阪U－23とスコアレスドローに終わった鹿児島ユナイテッドFCが5位に浮上している。

　今節の試合結果および順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

YS横浜　0－0　熊本
長野　3－1　八戸
鳥取　1－1　G大阪U23
讃岐　1－1　相模原
今治　0－0　沼津
秋田　0－0　藤枝
岐阜　1－2　福島
鹿児島　0－0　C大阪U23
富山　0－1　岩手

◆■順位表

1位　ブラウブリッツ秋田（勝ち点54／得失点差＋32）
2位　AC長野パルセイロ（勝ち点42／得失点差＋18）
3位　ロアッソ熊本（勝ち点42／得失点差＋13）
4位　SC相模原（勝ち点39／得失点差＋3）
5位　鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点37／得失点差＋7）
6位　FC岐阜（勝ち点37／得失点差＋5）
7位　ガイナーレ鳥取（勝ち点34／得失点差＋3）
8位　藤枝MYFC（勝ち点32／得失点差＋2）
9位　FC今治（勝ち点33／得失点差＋5）
10位　カターレ富山（勝ち点27／得失点差＋3）※1試合未消化
11位　いわてグルージャ盛岡（勝ち点26／得失点差－12）
12位　アスルクラロ沼津（勝ち点24／得失点差−6）
13位　ガンバ大阪U－23（勝ち点25／得失点差－5）
14位　福島ユナイテッドFC（勝ち点24／得失点差−8）
15位　Y．S．C．C．横浜（勝ち点20／得失点差−17）
16位　ヴァンラーレ八戸（勝ち点18／得失点差－13）※1試合未消化
17位　セレッソ大阪U－23（勝ち点15／得失点差−19）
18位　カマタマーレ讃岐（勝ち点17／得失点差−11）

◆■次節の対戦カード

▼10月24日（土）
14:00　富山　vs　YS横浜

▼10月26日（日）
13:00　八戸　vs　鹿児島
13:00　岩手　vs　岐阜
13:00　福島　vs　長野
13:00　藤枝　vs　鳥取
13:00　沼津　vs　秋田
13:00　今治　vs　讃岐
14:00　C大阪U23　vs　G大阪U23
15:00　相模原　vs　熊本