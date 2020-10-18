「機動戦士ガンダム」シリーズで知られるメカニックデザイナー・大河原邦男がデザインしたオリジナルロボットが、ライブイベント「夏の魔物SPECIAL MAMONOISM」の会場に設置される。
「夏の魔物SPECIAL MAMONOISM」は国の定めたガイドラインに則り、新型コロナウイルス感染症対策を行ったうえで、10月24、25日に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールにて開催される有観客ライブイベント。会場にはロボットのほか、江口寿史の描き下ろしイラストを使用したフォトスポットや、アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」に異空間設計として参加した劇団イヌカレーの泥犬がデザインを手がけた入場ゲートも登場し、さらにイベント当日は江口、泥犬のイラストを使用したコラボグッズも販売される。
このほか、ヒップホップグループ・SD JUNKSTAのメンバーであり、映像作家やマンガ家としても活動するGhetto Hollywoodが描き下ろしたグラフィティも設置。マップ、グッズ、ポスターデザインはバラエティ番組「水曜日のダウンタウン」のアートディレクションを手がける榛葉大介が担当した。なお、イープラスと「夏の魔物」のオフィシャルサイトではイベントの追加チケットを販売中だ。
「夏の魔物SPECIAL MAMONOISM」
日程：2020年10月24日（土）、25日（日）
会場：千葉県 幕張メッセ 幕張イベントホール
出演者
10月24日（土）
Tohji / NITRO MICROPHONE UNDERGROUND / ゆるふわギャング / 鎮座DOPENESS / 田島貴男（ORIGINAL LOVE） / GADORO / 釈迦坊主 / Jin Dogg / Moment Joon / (sic)boy / vividboooy（ゲスト） / MONJU（ISSUGI / 仙人掌 / Mr.PUG） / BES（ゲスト） / QN / RAU DEF / 原島“ど真ん中”宙芳 / okadada / パソコン音楽クラブ / 掟ポルシェ / アイデンティティ / 前田日明 / ゆきぽよ&SLOTH withレスリー
10月25日（日）
KOHH / AK-69 / MONYPETZJNKMN / KOWICHI / 韻踏合組合 / ￥ellow Bucks / MIYACHI / Dos Monos / 曽我部恵一 / 奇妙礼太郎 / ジャパニーズマゲニーズ / Daichi Yamamoto / doooo / JUBEE（CreativeDrugStore） / (sic)boy（ゲスト） / 宮村優子 / 掟ポルシェ / 長州力 / 武藤敬司 / 皇治 / 亀田興毅 / アントニオ猪木