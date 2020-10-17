King Gnuの両A面シングル 「三文小説 / 千両役者」が12月2日にリリースされる。
本作には、日本テレビ系ドラマ「35歳の少女」の主題歌「三文小説」と、NTTドコモのテレビCM「docomo5G 希望を加速しよう 2nd」編のCMソングとなっている「千両役者」が収録される。シングルの初回限定盤には、昨年10月に東京・日比谷野外大音楽堂で行われたライブの模様を約90分にわたって収めたBlu-rayが付属。ジャケットは「千両役者」「三文小説」それぞれのモチーフで構成されている。収録曲のうち「三文小説」は10月30日に先行配信される。
King Gnu「三文小説 / 千両役者」収録曲
CD
01. 三文小説
02. 千両役者
初回限定盤付属Blu-ray Disc
King Gnu Live Tour 2019 AW 2019. 10. 22 日比谷野外大音楽堂（約90分収録）
・飛行艇
・Sorrows
・あなたは蜃気楼
・ロウラブ
・It's a small world
・Vinyl
・Overflow
・NIGHT POOL
・白日
・Slumberland
・Hitman
・The hole
・Don't Stop the Clocks（Acoustic）
・McDonald Romance（Acoustic）
・Bedtown（Acoustic）
・Tokyo Rendez-Vous
・Prayer X
・Flash!!!
・Teenager Forever
＜アンコール＞
・傘
・サマーレイン・ダイバー