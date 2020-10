MUCC・YUKKE「“ツアーの初日感”がすごかった」無観客ライヴで感じたこととは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月10日(土)の放送では、MUCCのベーシスト・YUKKEさんが登場! 10月7日(水)にリリースされた無観客ライヴの映像作品「~Fight against COVID-19 #2~『惡-THE BROKEN RESUSCITATION』」についてお伺いしました。YUKKEさんは無観客ライヴで印象に残った曲を聞かれ「SANDMAN」と答えていましたが、その理由は何だったのでしょうか。逹瑯:なんでこの曲が印象に残りましたか?YUKKE:いろんな曲をやったけどさ、この曲は、“外に広がる”っていう曲じゃないと思うんだけど、重力をすげぇ下に落としたようなフロアを想像して作ったの。配信で初めて披露することになったんだけど、すごく良くて。俺の好きなMUCCの空気感を持ってる曲なのね。それで、この曲でたしか逹瑯がカメラを持ったりしたじゃない?逹瑯:(カメラを持ちながら)ぐるぐる回ってたんだ、俺。YUKKE:あれも楽しかったし、いろんな魅せどころがすげぇ多い曲だなって。すごく個人的にですけど、そう思ったんだ。逹瑯:俺も覚えてるよ。なんていうのかな……やっと動きまわった感じの曲だったから。YUKKE:「積想」の後だったりしたからね。逹瑯:そうそう、世界観が変わった感じがして楽しかったな。YUKKE:(ライヴでは)アルバムからの曲「CRACK」とかも初披露しているわけだけれど、“アルバム出したぜ!”って感じがしなかった?逹瑯:したした!YUKKE:「SANDMAN」とか「アルファ」をやるあたりがさ。逹瑯:“ツアーの初日”感がすごかったよね。YUKKE:あったあった。そういう感じを受けたから(選曲を)「SANDMAN」にした。逹瑯:“無観客の配信ライヴっていうのもわりと悪くないな”と思えたね。YUKKE:思ったよね。しっかりとリハーサルをして、作り込む配信ライヴね。逹瑯:これを経験して知ってしまった以上、完全になくなってしまうのも寂しいな、って感じになっていきそう。YUKKE:楽しさを知るとね、わかるわぁ。◎10月17日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」も、引き続きYUKKEさんをお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack