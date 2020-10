[Alexandros] “デビュー前に路上ライブをやっていた” 思い出の地でライブ開催

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。先日発表された2021年1月に開催されるライブ『[Alexandros] 10th ANNIVERSARY LIVE at 国立代々木競技場 第一体育館"Where's My Yoyogi?"』と、ベストアルバム『Where's My History?』の発売について、改めてリスナーに伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」10月16日(金)放送分)川上:すでに発表になったのでご存じの生徒さん(リスナー)も多いと思いますが、来年の1月19日(火)と20日(水)に、東京国立代々木競技場 第一体育館で2デイズのライブを行います! 代々木公園は、デビューする前に路上ライブをよくやっていた場所なんです。多いときでお客さんが20~30人くらいかな。まさかその場所で、10周年の締めくくりとしてやることになりました。そう、今年は10周年なのにお祝いできないと思ってたんだけど……1月20日がデビュー日だから、ギリギリ10周年のお祝いとしては間違っていないというかね(笑)。そして発売延期となっていた、ベストアルバム『Where's My History?』の発売も決定いたしました!リリース日は1月20日(水)です。そしてこれをもって、我らがサトヤスくんが正式に勇退いたします。ライブはできませんが、何か考えていますのでこちらもお楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/