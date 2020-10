マスクでも映える！ サンリオキャラをイメージしたハロウィンメーク発表

サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)は、ポーラと、「好き×メークをきっかけに、毎日を彩り、人々の可能性を広げたい」という想いのもと、オフラインでもオンラインでも楽しめる「PURO HALLOWEEN PARTY」イベントにて、ハロウィンコスチュームのサンリオピューロランドキャラクターにインスパイアされた大人カワイイハロウィンメークを発表した。



ピューロランドのハロウィンイベントは、ここ数年大人のファンに人気のシーズンイベント。今年のハロウィンも大人女性の来場者率が増加している。



そしてこの度、ピューロランドでのハロウィンイベントをさらに楽しめるように、ハロウィンコスチュームの「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」にインスパイアされた大人カワイイコラボレーションメークをポーラが開発。

ピューロランドのハロウィンとの一体感、誰でも楽しめる大人カワイイメーク、おうちでもハロウィンを演出できるメーク×小物アレンジ、マスクをしていても映えるメークとなっている。



また、10月24日(土)にオンラインで開催する「おうちでピューロ★オンラインハロウィンパーティ On Zoom」において、出演者がコラボレーションメークで登場する予定。キャラクターや出演者と直接やりとりできる楽しい企画も用意されているとのことだ。



オフライン、オンラインどちらでも楽しめるハロウィンメークを取り入れて楽しもう!



>>>3人のキャラクターとインスパイアされたメークを見る



(C)1976, 2005, 2009, 2020 SANRIO CO., LTD.