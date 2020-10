ニガミ17才 “3時間前に完成”の新曲『オフィシャル・スポンサー』を「SOL!」で初オンエア

ニガミ17才の岩下優介(Vo)さんと平沢あくび(Syn)さんが、10月15日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にリモート出演。できたばかりの新曲を初オンエアしました。ニガミ17才は6月28日に行われた生配信で、11月17日(火)にCDリリースすることを発表。2日後にゲスト出演した当番組で、CDは「6~7曲収録のミニアルバムにする」と宣言しました。そのときは曲のストックは無く、イチから作らないといけないとのことでしたが、今回は完成したばかりの新曲を携えての登場となりました。さかた校長:今、オンラインで繋いでいるので顔も見えるんですけど、(楽曲は)できたんですか?岩下優介(Vo):ん……できました。さかた校長:できた!? すごく噛みしめて言っていましたけど(笑)。岩下:できましたよ!!さかた校長:おめでとうございます! 8月の終わりくらいに、ニガミ17才先生と別の仕事で会ったんですよ。そのときは、「まったくできてない」って言っていましたよね?岩下:うん……だから、6月に(番組に)呼んでいただいたじゃないですか。さかた校長:そのときに、宣言しましたよね?岩下:はい。そこから、一睡もしていないです。さかた校長:いやいやいや! うそつけ!(笑)。その全然できていない、というところから2ヵ月も経っていないのに、この完成はマジですごいっすよ!岩下:本当にまったく手も抜いていないし、自分たちが本気で愛せるような全7曲……ではなく、6曲が完成いたしました!こもり教頭:わぁ~! さすがです!!さかた校長:素晴らしいですよ。平沢あくび(Syn):本当にSCHOOL OF LOCK! がなかったら、ミニアルバムは出していないです(笑)。さかた校長:これは……“僕たちのおかげ”ということですか?!岩下:“あなたたちのせい”でもあります。こもり教頭:そうだよな、我々も背負っているな(笑)。さかた校長:いいように言ってよ~(笑)。岩下:(笑)。さかた校長:でも……いつ完成したんですか?平沢:さっきです。さかた校長:ホヤホヤってことですか?岩下:そう。レコーディングは終わっていたんですけど、マスタリングという作業があって。それが3時間前に終わりました。さかた校長:ヤバイな(笑)。岩下:ヤバイんです!(笑)。生まれたてですよ。さかた校長:その生まれたて音源が、SCHOOL OF LOCK! に届いているんですよ。それをオンエアさせていただきます!――ここで「オフィシャル・スポンサー」を初オンエアこもり教頭:サイケデリックな感じとファントム感というか、実体が無い感じというか。ワードに『幽霊』が出てくるのが俺の中ではマッチしていて……『幽霊』って、一単語なのにこの曲の音と合っていてパンチワードになっていますよね。たしかに幽霊っぽいな、というか(笑)。岩下:教頭……! コメント上手いですね~!!さかた校長:俺からもひとこと言うなら、本当にカッケー!岩下:校長! コメント下手ですね~!!こもり教頭:(笑)。さかた校長:魂で言わせてもらったんですけど……(笑)。こもり教頭:今回は、楽曲ができてから最短のオンエアだったんじゃないですか?岩下:そうですね。僕たちも、完成品自体は……6回くらいしか聴いていないです(笑)。さかた校長:生まれたてすぎるでしょ!岩下:それまでに何億回も聴いていますけどね。こもり教頭:今回のオンエアは大丈夫でしたか?岩下:バッチリでした!さかた校長:ニガミ先生の曲は途中に変調があったり遊び心が多すぎるから、1曲でアルバム1枚聴いたくらいの満足感がありますけど……(ミニアルバムでは)これが6曲あるんですよね?岩下:はい。あります!こもり教頭:じゃあその6曲を引っ提げて、SCHOOL OF LOCK! に遊びに来てください。岩下:行きたい!さかた校長:やった! じゃあそれまで、しっかり寝てください。岩下:ありがとうございます。こもり教頭:お待ちしております!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/