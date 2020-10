11月11日にリリースされるSixTONESの3rdシングル「NEW ERA」通常盤のカップリングに「NAVIGATOR(H ZETTRIO Crossover Rearrange)」が収録される。

「NAVIGATOR」は7月にリリースされたSixTONESの2ndシングルの表題曲。アニメ「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」のオープニングテーマとしても話題を呼んだ。「NAVIGATOR(H ZETTRIO Crossover Rearrange)」はH ZETTRIOがリアレンジした「NAVIGATOR」の新バージョン。H ZETTRIOが参加した背景には、ピアノ、ベース、ドラムだけで世界中を魅了する3人の音楽性で楽曲に新しい風を吹き込んでほしいというSixTONES側の狙いがあり、音数の多いオリジナルバージョンがH ZETTRIOによって繊細なピアノジャズナンバーに生まれ変わった。

3rdシングル「NEW ERA」には初回盤、期間限定盤、通常盤の3種が用意され、各種異なるカップリングが収録される。初回盤にはさわやかなポップサウンドに大切な人へのメッセージを乗せた「Life in color」、期間限定盤には田中樹作詞のエモーショナルなラップが魅力の「So Addicted」、通常盤には「NAVIGATOR(H ZETTRIO Crossover Rearrange)」と共に、トロピカルなサウンドにレゲトンのリズムが取り入れられた「Lemonade」が収められる。

H ZETTRIO コメント

H ZETT M

アレンジの要望としてまずBPM(曲のテンポ)やコードの方向性を変えずに、というのがあったので

リハーモナイズ封じに対しJ-POPから逸脱したBEATをクロスオーバーさせる謂わば違う次元へのアプローチを試みました。

結果、声の個性の柔軟性、新たなワールドワイド感を獲得したといえるのではないでしょうか…!

キレッキレの楽曲お楽しみ下さい。

H ZETT NIRE

原曲のMVを拝見したときに感じた躍動感や未来感を、楽器を使って表現できれば良いなと思いながら演奏しました。

皆様に気に入っていただければ幸いです。

H ZETT KOU

刺激的な楽曲との出会い。歌声、ハーモニー、細かい息遣い、リズム感、スピード感。

どれもデビューして間もないとは思えない迫力を感じました。

オリジナルとは異なるグルーヴ、リズムパターンのハマり具合を楽しんでいただけたらサイコーです!

SixTONES「NEW ERA」収録内容

初回盤

CD

01. NEW ERA

02. Life in color

DVD

・NEW ERA -Music Video-

・NEW ERA -Music Video Making-

・NEW ERA -Music Video Solo Angle-

期間限定盤

CD

01. NEW ERA

02. So Addicted

03. NEW ERA -TV edit-

DVD

・NEW ERA -Live at Music Video Location Ver.-

通常盤

CD

01. NEW ERA

02. Lemonade

03. NAVIGATOR(H ZETTRIO Crossover Rearrange)

04. NEW ERA -Instrumental-