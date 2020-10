銀杏BOYZ「特別公演 山形のロック好きの集まり」公演中止、無観客配信ライブ開催

銀杏BOYZが、2020年12月26日に山形・やまぎん県民ホールで開催予定だった「特別公演 山形のロック好きの集まり」振替公演を中止することを発表した。



2020年10月21日には、前作から約6年半ぶりとなるフルアルバム『ねえみんな大好きだよ』を発売予定の銀杏BOYZ。中止となる公演のチケットについては、全て払い戻しの対応を行う予定とのこと。払い戻しについては、詳細はオフィシャルサイトより。



今回の中止を受けてバンドとスタッフで協議を重ねた結果、公演を中止した同日2020年12月26日に「無観客生配信ライブ」を開催することとなった。詳細は後日発表。





<商品情報>







銀杏BOYZ

『ねえみんな大好きだよ』



発売日:2020年10月21日(水)

価格:3300円(税抜)



初回盤仕様:三方背スリーブ、12cm CD、36ページブックレット

通常盤仕様:12cm CD、36ページブックレット

※初回盤出荷終了次第、通常盤に切り替わります。



=収録曲=

1. DO YOU LIKE ME

2. SKOOL PILL

3. 大人全滅

4. アーメン・ザーメン・メリーチェイン

5. 骨

6. エンジェルベイビー

7. 恋は永遠 feat.YUKI

8. いちごの唄 long long cake mix

9. 生きたい

10. GOD SAVE THE わーるど

11. アレックス



銀杏BOYZオフィシャルサイト:http://www.hatsukoi.biz/