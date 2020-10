森口博子とガンダムソングーーその深い絆

1985年のデビューから今年で35年を迎えた森口博子が、ガンダムソングの数々を深い思い入れを込めて歌い上げたカバー&セルフカバーアルバム『GUNDAM SONG COVERS 2』。

9月16日に発売された本作はガンダムファンや音楽ファンも含めた幅広いリスナーに支持され、発売から1カ月近くを経てもなお、注目度は日に日に高まる一方だ。

昨年発表の前作『GUNDAM SONG COVERS』は、オリコンウィークリーチャートで3位、オリコンマンスリーチャートで5位、10万枚を超えるセールスを記録し、「日本レコード大賞」企画賞も受賞した。

その大好評を受けての今作『GUNDAM SONG COVERS 2』は、10万票を超えるインターネットでファン投票で選ばれたガンダムソング・ベスト10を収録したファン待望の続編。豪華ミュージシャンが参加した極上のサウンドと森口博子の艶やかな歌声がリスナーを魅了し、オリコンウィークリー2位、ビルボードウィークリーチャート2位と、高い評価を獲得している。

自身とガンダムとの運命的な関係、楽曲への深い理解と思い入れ、新型コロナ影響下の困難な時代に生きる人々への想い……この傑作アルバムに込められたすべてを、森口博子が語ってくれた。

ガンダムとの運命的な絆



——この取材は発売日(9/16)の前日にお時間をいただきました。まず、せっかくですから発売日が明日に迫った今のお気持ちをお聞かせいただけますか。



森口 わくわく、血が騒いでいます! ファンのみんなからの10万票を超えるリクエストにお応えした作品が届けられるんだって!! 発売日に向けてレコード会社のみなさん、事務所のみなさん、いろいろな関係者のみなさんがすごく盛り上げてくださってくださいますし。何か情報を発信するたびにファンのみんなから、「(先行で配信された曲を)聴いてすごく震えた」とか、「フラゲ楽しみにしています」とか、ガンダムを観ていない方も「前回のアルバムですごく感動したので今回も期待しています」とか、すでに熱い反響が届いていますが、発売までの助走期間が本当に生きているという感覚があってすごく楽しみです。



——SNSを見ると、発売日前日の今の時点で早速フラゲしている人たちもいて、熱い反応があります。



森口 ですよね。私ももうエゴサしました(笑)。CDショップの方々も大プッシュしてくださって、「森口博子コーナー」という感じで大きくフィーチャリングしてくださっていて。そのCDショップの写真もスクショさせていただきました。



——ご自身も、嬉しくて楽しくて仕方がない、というご様子ですね。



森口 そうなんです。デビュー当時では考えられない展開です。去年の第1弾のときもそうだったのですが、たくさんの方々がリリース前から楽しみにしていてくださって、ものすごい熱気を感じますね。はじめて「水の星へ愛をこめて」を歌ったときは「とにかく一生懸命この曲を歌います」というひたむきな気持ちでした。それから35年経って、こんなにたくさんの人にいまだに愛されるなんて、誰が想像できたでしょう。

ましてや当時、アニソンはまだ地味な存在として扱われていました。レコードショップに行っても、同期のアイドルの女の子たちは自分専用の大きなラックがあるのに、私のレコードは隅のほうにポツンと追いやられていたり、なので勝手に憧れの松田聖子さんのラックの前に置いたり。はたまた(自分のレコードが)置いていなかったり……そういう時代でした。だから現在のように、世界に発信できる日本の文化としてファンのみんなが育ててくれたことが、心が震えるほど嬉しいです。



——森口さんご自身がガンダムという作品に出会ったのは、今もお話に出た『機動戦士Zガンダム』主題歌「水の星へ愛をこめて」を歌うことになったときですか。



森口 そうです。いろいろなアイドルオーディションを受けまくる中で、最後に手を差し伸べてくれたのがガンダム、アニメの世界でした。歌手になるという4歳のころからの夢を叶えてくれた運命の作品です。そしてガンダムは、どんどん私の夢を叶えてくれているんですよ。

まずは、今言ったようにデビュー曲。その次は「ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜」(『機動戦士ガンダムF91』テーマ曲)です。堀越学園の卒業間近に「リストラ宣告」を受けて、九州に帰されそうになったのですが、とにかく歌が歌いたかったので「どんな仕事でも頑張ります」とお願いして。気付いたらバラエティー番組をたくさんやらせていただき、週に(レギュラーが)12本という時期もありました。

忙しい中で体調を崩したり、もどかしさを感じることもありましたが、「その先に歌がある」という思いで頑張った結果、出会えたのが「ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜」。ガンダムを知らない方々も「名曲だ」といって聴いてくださって、オリコンウィークリー9位にランクインしたり、紅白歌合戦に出場させていただいたり。たくさんのファンのみんなとめぐり逢わせてくれました。これもガンダムのおかげです。

30代でゲーム『SDガンダム ジージェネレーションスピリッツ』のOPテーマ「もうひとつの未来〜starry spirits〜」を歌わせていただいたときは、もう「CDが売れない時代」と言われた2000年代に突入していて。音楽業界全体が厳しい時期でしたが、久しぶりにオリコン16位にランクインしたんです。30代って中途半端な時期で、自分のポジションがわからなくて悩んだこともありましたが、そうしてまたガンダムの曲で久しぶりにランクインできたことで、まだ自分の歌が必要とされていると実感できました。

振り返ると私は、世代も国境も超えてたくさんの人とつながることができるアニソンを10代から20代、そして30代でも歌わせていただけた。だから「私は40代でもガンダムの歌を歌うぞ」って、オファーもきていないのに勝手に自分の心の中で誓ったんです(笑)。そうしたら『機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅳ 運命の前夜』の主題歌「宇宙の彼方で」と『CRフィーバー機動戦士Ζガンダム』の搭載曲「鳥籠の少年」で、40代の夢も叶った。こうなったら50代でも歌うぞと思ったら、ふたたび『フィーバー機動戦士 逆襲のシャア』の搭載曲「追憶シンフォニア / 果てないあの宇宙へ」でオファーをいただけました。ガンダムの楽曲でたくさんの人とつながりたいと思ったーーその願いが、本当に叶っていっているんです。

きっと神様が「そんなに歌が好きだったら、こういう素晴らしい世界をあなたに」と与えてくれたとしか、私には思えないです。長く歌っていけるように、いつまでもたくさんの人に愛されるアニソンに出会わせてくれた神様にそして、ずっと受け止め続けてくれる、揺るぎないファンのみなさんがいてくださったということに感謝です。大きな存在です。







生きるための歌声



——ガンダムという作品を彩る楽曲に、どんな印象を抱いていらっしゃいますか。



森口 やっぱり壮大で重厚感がありますよね。私が歌わせていただいた「水の星へ愛をこめて」「ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜」など美しい世界だなと。やはり歌詞の意味などを考えると震えるほど美しくて、哲学的で、気絶しそうなぐらい感動します。この年齢になって、やっとわかりはじめました。売野雅勇さんが書かれた「水の星へ愛をこめて」の歌詞も、17歳の私ではまだ理解が浅かったと思うんですが、50代になった今は「時間(とき)という金色のさざ波は宇宙(おおぞら)の唇に生まれた吐息ね」と、本当にため息がもれちゃいます。売野さんが描きたかった天地創造の世界にやっと気付いた、そんな感動もあります。



——今回はカバーアルバムですから、オリジナルは別の方が歌っている曲も多いです。たとえば、先行配信もされた「星空のBelieve」。聴かせていただきましたが、とても素晴らしかったです。



森口 嬉しい! ありがとうございます。「星空のBelieve」はデビュー曲(「水の星へ愛をこめて」)がOP曲だったときの『Zガンダム』ED曲だったので、私にとっては運命共同体、ファミリーソングです。日ごろからよく口ずさんでいる大好きな曲ですし、仲良くさせていただいている先輩の鮎川麻弥さんの曲なので、リスペクトを込めて歌わせていただきました。BS11の「Anison Days」というレギュラー番組に麻弥さんがゲストできてくださったときにもコラボさせていただきましたし、今回もレコーディングするのがとても楽しみでした。



——この曲は、どんなことを思いながら歌いましたか。



森口 レコーディングは緊急事態宣言が発令される前でしたが、すでに日常的にマスクをしたり、手洗い消毒が当たり前になったりしつつある時期でした。歌詞のひとつひとつが本当に、目に見えないものと闘っている今の私たち、ソーシャルディスタンスを保ちながら会いたい人とも会えない環境の中で生きている私たちにリンクしたんです。ひと言ひと言が私にとっても強く響いて、ガンダムの曲でありながら、時代を越えてこんなにも人類に訴えかけるメッセージが息づいている。本当にガンダムの曲ってすごいなと感じました。そして、その後に緊急事態宣言が発令されて、レコーディングが中止に。リリースも延期になったんです。当初リリース日の6月にせめて先行配信だけでも、とこの曲を配信しました。すると、聴いてくれたみんなから「涙がこぼれました」とか、「頑張って生きようと思います」とか、たくさんの熱い感想をいただいて。歌って本当にメッセージなんだなって、あらためて気付かせてもらえました。



——アニメソングらしいく壮大で、とてもストレートに響く歌声で。だけどところどころにドキッとするような「親密さ」や、大人っぽい色気のようなものも感じました。今さらこんなことを言うのも失礼ですが……「森口博子、すごい!」と思いました。



森口 あははは、嬉しい! 今の、ぜひ太字の見出しにしてください(笑)。ありがとうございます。



——さきほどおっしゃっていた壮大さを感じさせる部分がある一方で、「あなた」という言葉で個人的に誰かに呼びかけるような生々しさもある。そのスケールの違いは、やはり歌うときに意識していらっしゃったのでしょうか。



森口 意識するというより、「星空のBelieve」に関しては、状況がそういう気持ちにさせてくれたという気がします。たとえば「愛したひとのため Please」というフレーズは、本当に大切な人のことを思ったら、歌っていて涙が出そうでした。家族のこととか、離れて暮らしている母や、今はなかなかイベントやコンサートで会えないファンのみんなとか……。



——歌が時代や状況を超えて違う意味を持つ。逆に言えば、根底に共通した何かがあるということなのでしょうか。



森口 共通した何かというのは、私は「生きる」だと思います。ガンダムのテーマも根底は「生きる」ですよね。今回のレコーディングが、地球が未曾有の危機に直面しているタイミングだったので、音楽が生きる力になって、人の日常に寄り添うことができればという思いはありました。「だって会えないんだもん。生でお届けできないんだもん」って、思いは募ります。

新型コロナも、当初は何ヵ月で乗り切れるのかなって、みんな考えていたと思うんです。最初に緊急事態宣言が発令されたときでも、夏くらいには収束する感覚で。でも、ふたを開けてみたらそんなに簡単なものではありませんでした。何年かかるかわからない闘いになりそうですが……。



——でも、このアルバムを聴いていると元気が出て、闘いに向かう勇気が湧いてきますよね。



森口 そう感じていただけると何よりです。





楽曲から受け取ったメッセージ



——他の収録曲で、あらためて「歌詞にこんな意味が」、あるいは「曲自体にぐっときた」といった楽曲はありましたか。



森口 曲自体にぐっときたといえば、今回のリード曲になっているわたしのオリジナル「君を見つめて -The time I'm seeing you -/with 本田雅人」。91年の『機動戦士ガンダムF91』のイメージソングです。実は当時メイン曲としてレコーディングしていたのですが、リリース直前に富野(由悠季)監督の一声でカップリングだった「ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜」がメイン曲になって、「君を見つめて」のほうがカップリング曲になったという経緯があります。

結果、「ETERNAL WIND」でたくさんの人に注目していただきましたが、そういう意味では逆に「君を見つめて」の出番はなかなかなくて……。でも今回、ファンのみなさんの投票で第3位にランクインして。きっとファンのみなさんもこの曲を同じ気持ちで望んでいた。だから収録されて喜びにあふれているんじゃないかなって、想像すると私もぐっとくるものがあります。

それから、今回のレコーディングでは途中の落ちサビの部分が、当時20代だった私の歌声と、現在50代の私の歌声を重ねたツインボーカルになっているんです。過去と未来のコラボレーションが実現できて、それも感慨深かったです。



——20代のご自身の歌声を今、聴いてみての印象は?



森口 「真面目か!」って思いました(笑)。まっすぐで真面目で。でも、種明かしする前に気付いた通なファンの方もいらっしゃいましたし、「(当時の声とのコラボ)泣けました」とか「鳥肌が立ちました」とおっしゃってくれる人もいました。私も実際、レコーディングで重なった声を聴いたときに、ウルっときたんです。こんなにも長く歌わせていただけて、ファンのみんなやスタッフといろいろなことを乗り越えてきた証だなって、そのツインボーカルを聴いて思いました。そして、フィーチャリングされている元T-SQUAREの本田雅人さんのサックスも、クールと情熱が共存していて、もうカッコいいの一言です! MVもバンドスタイルで、評判いいです! 森口博子オフィシャルYou Tube チャンネルで公開中なので、是非、チェックして下さね。

あと、歌詞についていうと「サイレント・ヴォイス / with 寺井尚子」ですね。「拍手鳴らない星空で」というフレーズ。先日、寺井尚子さんのジャズライブにゲストで出演させていただいた際、ソーシャルディスタンスを保ちながら聴いてくれているファンのみなさんが一生懸命、拍手をくれたんです。「拍手鳴らない星空で」というのは、どんなにさみしい世界かとも思うけれど、今日はお客さんがソーシャルディスタンスを保ちながら一生懸命拍手をしてくれたんです。「博子ちゃん!」とか、「ありがとう!」「楽しかったよ!」といつも客席からかけてもらえる言葉が、そのときは声になって届かない。その感覚がまさに「サイレント・ヴォイス=声にならない声」と重なって、今の地球とこんなにもシンクロするんだ、と。命の叫びをこの曲にも感じました。同時レコーディングでも寺井尚子さんの情熱的なバイオリンがドラマチックに響いて圧巻で、尚子さんのバイオリンで私も覚醒されました。興奮しました!

「いつか空に届いて / with 武部聡志」は武部さんの美しいピアノの演奏とエバーグリーンなアイリッシュ風のアレンジが最高に心地良かったです! 安心の同時レコーディングになりました。

「あんなに一緒だったのに / with 押尾コータロー」は梶浦由紀さんのメロディーがとてもストレートで印象的。押尾コータローさんのスパニッシュ風のギターともマッチして、オシャレでとにかくカッコイイ! 痺れちゃいます!!

塩谷哲さんとコラボした「一千万年銀河 / with 塩谷哲」は、富野監督(井荻燐)の歌詞に凛とした哀愁を感じて、大人になればなるほど染みてきます。「星の数だけ生命(いのち)を貯えれば」という歌詞は輪廻転生を感じさせます。私たちひとりひとりが星であり、それがめぐりめぐっていろんな出会いが生まれる。星のパズルのなかで、どんな人と出会うのだろうか……そんなイメージもこの年齢になって気付くことだなぁという感動がありました。そして塩谷さんの透明感溢れるピアノが本当に素晴らしかったです! 煌めきに包まれた同時レコーディングです。

「限りなき旅路 / with VOJA」は、ファンのみなさんの投票とは別に”森口博子枠”として選ばせていただいた曲。菅野よう子さんの失神するほどの壮大なスペーシーソングの極みですよね。「Anison Days」でカバーさせていただいたときにとても感動して説明のつかない涙がこぼれたんです。これはぜひみなさんにお届けしたいという思いで選びました。ゴスペルコーラスグループのVOJAさんの壮大なコーラスワークが、本当に ”宇宙” になっていました。生で聴いてこちらも感動の涙が!

そして、忘れちゃ行けない大事な曲「銀色ドレス」。デビュー曲「水の星へ愛をこめて」のカップリング曲で、劇中では第20話で一度しか流れていない挿入歌ですが、いまだにファンのみなさんに愛していただいて、本当に私も嬉しいです。途中でリズムが急にワルツに変わるのですが、これはオリジナルにはない今回の新しいアレンジで、そのアレンジを聴いたとき私、実は号泣したんです。主役のカミーユがTVシリーズの最終回で精神のバランスを崩してしまうのですが、そのカミーユの精神が崩れる瞬間と、リズムが急に変わって優雅なワルツになる瞬間が、私のなかでリンクしたんですよ。ワルツは3拍子でとても優雅じゃないですか。でもその優雅さに、逆に何かが壊れていくようなイメージが重なって……号泣しました。カミーユのことを思ったら胸が痛くなって。きっと私たちの社会でも起こることだと思うんです。不器用な人や、人間関係で摩擦が起きてしまう人……そういう人たちもみんなが健やかに生きてほしいなという祈りが、私のなかでワルツになったような気がしました。聴く人にとっては、それぞれの回想シーンを彷彿させるリズムでもあると思います。



——多彩な曲が収録されていて、それでいてガンダムという一本筋が通っていて。『GUNDAM SONG COVERS 2』はとても聴き応えのあるアルバムになりましたね。



森口 はい。豪華なミュージシャンの方々と一緒に、こんなに贅沢なアルバムをデビュー35周年に制作することができて、本当に私は幸せ者だなと感じています。応援してくださっているファンのみなさん、支えてくださっているスタッフのみなさん、ミュージシャンのみなさんに心から感謝の思いでいっぱいです。想像を遥かに越えた大勢の人たちの想いが込められた、みんなで作ったアルバムです。それに、ファンの方からいただいた10万票を超えるこの投票は私にとって、みなさんから受け取った大きなバトンだと感じています。そのバトンをさらに太く、輝くものにして、アルバムとしてお届けすることができたと思います。



——最後に、少し気が早いですが……第3弾も期待していいですか?(笑)



森口 (笑)。まあ、何といってもガンダムソングは360曲以上ありますからね。アルバムのボーナストラックとして、みなさんの投票とは別枠の ”森口博子枠” で「限りなき旅路 / with VOJA」を最後に収録するということにこだわりました。私たちの人生も、ガンダムも限りなき旅路——つまりTo be continued...そんな意味も込めさせていただいたので、ぜひお楽しみに!

森口博子

1985年『機動戦士Ζガンダム』の主題歌「水の星へ愛をこめて」でデビュー。音楽活動と並行し、様々なジャンルで活躍し幅広い層に支持される。1991年に映画『機動戦士ガンダムF91』の主題歌「ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜」がヒットし、初のベスト10入りをはたし、同年から6年連続でNHK「紅白歌合戦」に出場。透明感に深みとパワーが増した歌声で、ライブ活動でも人々を魅了している。



>>>森口博子の最新アーティスト写真



(C)創通・サンライズ