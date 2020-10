ASIAN KUNG-FU GENERATION後藤正文「喜多くんは村上春樹を薦めてくれた」

ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル・ギター後藤正文さんと、ギターの喜多建介さんが、10月14日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が7日に行った企画「アジカンNIGHT」を報告。さらに新しい音楽との出会い方について質問しました。こもり教頭:10月7日に(校長と教頭がリスナーに届けたいアジカンの曲を紹介する)アジカンNIGHTを開催したんですけど……。喜多:聴かせていただきました。すごく感動しましたよ。下手に本人がゲストに来ないほうが、10代の人たちに伝わるんじゃないかなと思ったぐらいです。曲もたくさんかけていただいたし。こもり教頭:時間が足りなかったです。さかた校長:お互いに10曲ずつ選んできたんですけど、3曲ずつくらいしかかけられなくて。こもり教頭:それでLINE MUSICさんにお願いして、プレイリストを作ってもらいました。後藤:プレイリストも見ましたよ。ありがたかったです。さかた校長:人生の節目となった好きな曲たちを好きな順番で作るというのは、すごく楽しかったです。さかた校長:アジカン先生は曲を作る際に、音楽という同じ文化からインプットしてアウトプットされていますか? それとも、音楽じゃないところから刺激を受けて作られますか?後藤:両方ですね。音楽すごい聴きます。こもり教頭:音楽は何で聴かれますか? テレビ、ラジオなのか、サブスクなのか……?後藤:ラジオは車に乗るときや、家で書き物の仕事をしているときに聴いていますね。たまにヒットチャートの曲が流れてくるじゃないですか。わざわざヒット曲は聴かないので、そういうのはラジオで紹介してくれるからいいですよね。こもり教頭:そうですね。後藤:あとはサブスクも使いますし、趣味がレコード収集なのでレコード屋に行ってPOPを読んで買うとか……。店長にオススメを教えてもらうこともあるし、友達が定期的にメールをくれたりして……。こもり教頭:情報交換とか?後藤:そうですね。昔は、メンバーともそういう話をよくしたんですよ。大学生のころはCDを貸し合ったりね。でもだんだん会わなくなっちゃったから(笑)。喜多:趣味が(合わない)……?後藤:いや、会う機会が。仕事では会うけどね。昔は普段からツルんでいたけど、学生じゃなくなったらそうでもなくなった……というか、そんなに一緒にいたら気持ち悪いでしょ(笑)。こもり教頭:時代とともに、関係性も変化したんですね。後藤:でも僕のレーベルサイトで、年に1回ベスト10を発表するんですよ。そこで、「建さん、こういうのを聴いてるんだ」と思ったり。以外と山ちゃん(ベースの山田貴洋)のベストが良かったりするよね?喜多:そうだね。さかた校長:僕はその紹介された曲を聴いていますよ。新しい音楽を知ることができて、勉強になっています。後藤:でも音楽作りには、別のこともしないといけないので……本を読んだり美術館に行ったり、映画を観たり旅行したりね。なんでも創作のきっかけになりますよね。こもり教頭:今っていろいろな情報が手に入るじゃないですか。どこかで精査したりするんですか?後藤:僕は意外と友達を信用してる。友達が良いと言っている本とか映画とかは、「良いんだろうな」って。フィーリングが合う仲間たちが好きなものには、ヒントになることがあったりしますね。だから友達の意見は、SNSとかより大事というかね。こもり教頭:はい。後藤:喜多くんは、以前僕に村上春樹を薦めてくれたんですよ。僕がそんなに本をたくさん読んでいないころに、「村上春樹が面白いよ」って教えてくれて。それからハマって読むようになりましたね。僕は意外と文学的といわれるけど、喜多くんのほうが昔は読書をしていて……。喜多:昔はね。こもり教頭:(笑)。後藤:今は野村監督の、野球の本ばっかり読むんですよ(笑)。さかた校長:戦術を……(笑)。喜多:(本の内容が)何にでも当てはまるんですよね~……。後藤:でもスポーツ選手は、メンタルより技術が救うっていうじゃないですか。でもコイツは、(本の内容から)いつまでたってもメンタルを連想しているんですよね。ギターを練習すれば左右されなくなるのに、メンタルのことばっかりやっているんだよね(笑)。喜多:読んでいるはずなのにね(笑)。後藤:読んでいても、その本から学んではいないですよ(笑)。ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、10月7日に両A面シングル『ダイアローグ / 触れたい 確かめたい』をリリース。10月26日、27日、28日には、KT Zepp Yokohamaで公開収録ライブ『ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2020 酔杯2 〜The Song of Apple~公開収録ライブ』を開催します。詳細は、オフィシャルHP(www.asiankung-fu.com/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/