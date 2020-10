高橋しょう子、ワンピースから整った美バストのチラ見せショットにくぎ付けになるファン続出

高橋しょう子が14日(水)、Twitterを更新。ワンピースから整った美バストがのぞくチラ見せショットを公開した。



【写真】高橋しょう子、ワンピースからチラりとのぞく美バスト



グラビアアイドルとしてデビュー、9本のDVDをリリースするほどの人気を博した高橋しょう子。その後、セクシー女優に転身し、アダルトビデオの祭典「AV OPEN 2016」で7冠を受賞するなど活躍している。



高橋は14日(水)、「Not look at the other way. 余所見しないでね」とTwitterを更新。ひざ下丈のワンピースの胸元をはだけさせ、美バストをチラ見せするショットを公開した。



投稿には「くぎ付けです」「余所見できない」「リアル八等身」「直視したらデレデレです!!」などの声が寄せられた。



▽高橋しょう子

Twitter:@TS_takasho

Instagram:ts_takasho