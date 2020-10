タワーレコード「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスターにデビュー30周年の高橋由美子が登場

タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.226に、10月28日(水)に『最上級 GOOD SONGS [30th Anniversary Best Album]』をリリースする高橋由美子が登場する。



【写真】1990年代初頭に撮影された写真を使用、フレッシュな笑顔に癒やされる高橋由美子のコラボポスター



デビュー30周年を記念して発売となる高橋由美子のベストアルバム『最上級 GOOD SONGS [30th Anniversary Best Album]』は、ファンからのリクエストを含む全36曲を2枚組CDに収めた10年ぶりとなるオフィシャル・アニバーサリー作品。21年ぶりの新曲『風神雷神ガール』(作詞:森雪之丞)をスペシャル・ボーナストラックとして収録する注目盤だ。



今回のリリースを記念してタワーレコードではコラボポスターとポストカードを制作、それぞれ1991年の写真集『pure mint』(撮影:木村晴)のカットを使用している。



そして、本ベストアルバムの生産限定盤をタワーレコード対象12店舖で購入すると、このポスターが、タワーレコード オンラインにて購入するとポストカードが、予約者優先ならびに購入者先着でもらえる(通常盤は対象外)。



▽ポスタープレゼント対象店

札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜ビブレ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田大阪マルビル店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇リウボウ店

※いずれも先着で、なくなり次第、配布終了。



