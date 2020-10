食欲の秋！ 『ひつじのショーン』カフェに秋限定メニュー続々登場！

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・ アニメーション『ひつじのショーン』の世界観が楽しめる秋限定のカフェメニューや、この秋オープンの新店舗情報が到着した。



『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンだ。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英) が放送を開始。初登場時、日本では ”プルプル” と呼ばれるサブキャラクターだったが、今では立派な主人公として25周年を迎えた。



2020年10月15日(木)にオープンする『ひつじのショーン』をテーマにしたテイクアウトカフェスタンド『ひつじのショーン Farm Cafe Stand』/miokaリスト館(神奈川)店頭では、ショーンと仲間たちがあなたをお出迎え。コーヒーやカフェラテといった定番ドリンクはもちろん、期間限定メニューやショーンモチーフのかわいいスイーツも要チェック。ちょっとした寄り道にも、のんびり過ごしたい時間にもぴったりのラインナップが取り揃えられており、『ひつじのショーン』の世界観を楽しむことができる。



また、2019年11月にオープンした常設カフェ『ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ』/南町田グランベリーパーク(東京)では、ショーンの母国であるイギリスで人気の料理が堪能できる季節限定メニューやテイクアウト限定スイーツなど、ここでしか味わえないメニューを提供中。



そして、愛知県日進市赤池町のプライムツリー赤池内にある常設カフェ『ひつじのショーン ファームカフェ』では、劇中に登場する「おもいでの木」の下でショーンたちと様々な体験ができるアミューズメント施設「ひつじのショーン ファミリーファーム」と隣接しており、かわいらしいスイーツやドリンクを楽しむことはもちろん、家族や友人、恋人とのおでかけにもぴったり。



この秋は、見て楽しい、食べて美味しい、癒やしのお食事タイムをショーンとともに過ごしてみてはいかが?



>>>秋限定のメニューを見る



SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2020