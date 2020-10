米最高裁判事に指名のバレット氏、カルト信者の噂は本当か？　

ドナルド・トランプ大統領が米連邦最高裁判所判事に指名した、エイミー・コーニー・バレット氏の承認をめぐる公聴会が始まった。現在、彼女にまつわるトピックで大きな注目を集めているのが「People of Praise」だ。1970年代に米国で発足し、主にカトリック信者1700人ほどからなる団体。バレット氏は同グループとの関係について公の場でのコメントは拒んでおり、グループ側もメンバーに関する情報は一切公開していない。



とはいえ、バレット氏は子供の出産報告など、「People of Praise」の会員誌「Vine and Branches」にしばしば登場している。ただしCNNによると、2017年に彼女が上訴裁判所判事に指名されたのを境に、彼女が掲載されていた号は会員誌のWEBサイトから削除されているという。さらに判事は2015年から2017年まで、「People of Praise」がインディアナ州サウスベンドに設立したトリニティ・スクールの名誉理事も務めていた。



「People of Praise」とはどんなグループか? コーニー・バレット判事が関わっているとすれば、どんな意味があるのだろうか?



検証1:「People of Praise」は何者か?



「People of Praise」は1970年代、インディアナ州サウスベンドに設立された宗教系団体で、22の支部に約1700人の会員を抱えている。カトリック・カリスマ運動から派生し、具体的にはカトリックの儀礼に、異言や信仰療法といったプロテスタント・ペンテコステ派の儀礼をかけ合わせている。 WEBサイトには「日常生活を共有し」「金銭的、物質的、精神的に支えあう」コミュニティである、と書かれている。未婚のメンバーに対しては共同生活と資産の共有を推奨している(メンバーは収入の5%を団体に寄付している)。



各メンバーは「長」と呼ばれる教育係が割り当てられ、精神的助言や指導を受ける。過去には女性の長は「侍女」と呼ばれていたが、1985年にマーガレット・アトウッドのベストセラー小説『侍女の物語』が出版されたのを受け改名された(詳しくは後述)。幅広い信条を擁しているが、男性が一家の主であるべきで、受胎の段階から人間の生命が始まる、という意見が大半を占めている。





元メンバーは女性を隷属させる「カルト」だと主張



検証2:カトリック主義か、それともキリスト教系カルトか?



コミュニティ構築を目指すキリスト教友愛会だという点で、他のキリスト教派と変わらない、という意見もある。だが一部の元メンバーは同グループが「カルト」で、巧みに思想を操作して女性を隷属させていると主張する。元メンバーのコーラル・アニカ・タイルさんがニューズウィーク誌に語ったところでは、女性メンバーは夫に従属することが求められ、女性が自主性を持つことは良からぬこととされた。「家長(夫)の従属者には厳しい規則が課せられます」とタイルさん。「自分の意志、願望、行動すべてを従属させるのです」(公平を期すために言えば、家父長的で夫を家長とみなす点ではその他多くのキリスト教派とさほど変わらない)。



元メンバーのエイドリアン・ライマース氏は著書『Not Reliable Guides(原題)』の中で、「People of Praise」の既婚女性は「自分が夫の権威の下に置かれていることをつねに胸に止めておくことが求められる」と記している。「夫が『家庭の主』あるいは『家族の長』であると認識するにとどまらない。事実、夫は妻の個人的宗教指導者でもあるのだ。妻がやることはすべて、少なくとも夫から暗黙の了解を得なくてはならない」。こうした疑惑についてローリングストーン誌は「People of Praise」にコメント取材を求めたが、広報担当者からは返答が得られなかった。



バレット判事が同グループと関わっていることで、彼女が最高裁判事になった場合に影響が及ぶのでは、という声も持ち上がっている。ヴィラノーヴァ大学の歴史研究家マッシモ・ファッジョリ氏は政治ニュースメディアのポリティコ紙に記事を掲載し、同グループには「透明性や、所属するメンバー、ローマカトリック教会、一般大衆に対して説明責任を果たす明確な支配構造が欠けている」と懸念を表明した。だが彼女を支持する保守派らは、「People of Praise」は善良な宗教コミュニティで、バレット判事の関与に反対するリベラル派の意見は反カトリック的な偏見以外の何物でもない、と主張している。





ディストピア小説と「People of Praise」の関係



検証3:『侍女の物語』との関係は?



過去の報道によれば、ディストピア風の原理主義的社会を描いたマーガレット・アトウッドの小説『侍女の物語』は、「People of Praise」を下敷きにして書かれたのではないか、と言われていた。「People of Praise」の女性指導者が「侍女」と呼ばれていた事実に由来するとみられる。この報道以来、「People of Praise」はこの名称を撤廃した。



アトウッド本人は、「People of Praise」から『侍女の物語』の着想を得たという説を否定し続けている。カリフォルニア大学サンタクルーズ校の同窓生向け雑誌に掲載された最近のインタビューでも、本の題材として同団体を参考にしたことはないと述べた。「彼らではありません。同じ信条を抱く別の団体です」。だが、先週ポリティコ紙に掲載された記事ではやや譲歩し、本のリサーチのメモはトロント大学の図書館に保管されていて、パンデミック中はアクセスすることができないため、同グループが小説に何らかの影響を及ぼしたか否かはっきり答えられない、と述べた。「切り抜きのファイルを見ない限り、明言は控えさせていただきます」。別のインタビューでは、同じように女性を「侍女」と呼ぶニュージャージーのカトリック団体「People of Hope」を『侍女の物語』のインスピレーションとして挙げている。昨年アトウッドは続編『The Testaments(原題)』を出版した。架空の物語がここまで根強い影響力を誇るのは、物語の細部が実際に起きた出来事をベースにしているからでもある。



from Rolling Stone US