TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」が、10月18日放送の第5話より初公開話のオンエアが開始。先行カットが公開された。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて第5話以降のオンエアが延期されていた同作は、10月4日に第3話から放送を再開。第5話「突然の訪問者」では、ある日突然、IDOLiSH7の寮に天が訪れたことから物語が進んでいく。

また第5話の放送に先駆け、10月18日21時からはABEMA・ニコニコ動画では、第1話から第4話の振り返り一挙配信を実施する。これまでのエピソードをおさらいして、最新話を楽しもう。

TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」

放送情報

TOKYO MX：2020年10月4日（日）23:00～第3話から毎週放送

サンテレビ：2020年10月4日（日）24:30～第3話から毎週放送

KBS京都：2020年10月4日（日）23:00～第3話から毎週放送

テレビ愛知：2020年10月6日（火）26:35～第3話から毎週放送

テレビ北海：2020年10月6日（火）26:35～第3話から毎週放送

TVQ九州放送：2020年10月7日（水）26:35～第3話から毎週放送

BS11：2020年10月6日（火）24:30～第3話から毎週放送

配信情報

ABEMA、ニコニコ動画にて2020年10月4日（日）23:00より第3話から地上波同時配信

その他各配信サイトにて順次配信予定

スタッフ

原作：バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督：別所誠人

シリーズ構成：関根アユミ

スーパーバイザー：あおきえい

キャラクター原案：種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン：深川可純

総作画監督：猪股雅美

音楽：加藤達也

アニメーション制作：TROYCA

キャスト

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

七瀬陸：小野賢章

小鳥遊音晴：千葉進歩

大神万理：興津和幸

小鳥遊紡：佐藤聡美

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

八乙女宗助：小西克幸

姉鷺カオル：川原慶久

百：保志総一朗

千：立花慎之介

岡崎凛人：古川慎

(c)BNOI/アイナナ製作委員会