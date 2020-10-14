「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」のポッドキャスト番組「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- HPNM Hangout！After Talk Podcast」が、10月21日正午よりSpotifyで配信される。
「ヒプノシスマイク」では本日10月14日、公式YouTubeチャンネルにてライブ番組「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- HPNM Hangout！」の配信がスタート。レギュラー番組として、月2回のペースで「ヒプノシスマイク」の最新情報、キャストやヒップホップカルチャーに精通したゲストを招いてのコーナーなどを届けていく。Spotifyで独占配信される「HPNM Hangout！After Talk Podcast」はその名の通り、YouTubeでスタートした「HPNM Hangout！」のアフタートーク番組。視聴者からの質問に答えたり、出演者がお気に入りのアーティストを紹介したりといった内容が予定されている。
「HPNM Hangout！」および「HPNM Hangout！After Talk Podcast」は、ニコニコ生放送で展開されていた「ヒプノシスマイク -ニコ生 Rap Battle-」と、ニコニコチャンネルで配信されていた「ヒプノシスマイク -ニコ生Rap Battle-アフタートーク」がリニューアルしたもの。なおヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」では、会員限定で「HPNM Hangout！」のスペシャルバージョンも配信する。