SCANDAL・RINA「我慢できひんかったら、いきましょう！」気になる女の子に彼氏ができた…あなたならどうする？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。前回の「なるほど!ザ・キャッチアップ」で、世界中から届くメールをベースにしたクイズに挑んで、頭をフル回転させたもののリハ終わりの疲れから惨敗に終わったメンバー……。明治のお菓子で糖分を摂取しつつ、今回お届けするのは「恋愛相談」です!TOMOMI:メールを読みます。ミシュランナナホシテントウさん。20歳の大学2年生、男子です。アルバイトで塾の先生をやっているのですが、バイト先に今年の春、年齢も学年も1つ下の女の子が入ってきました。その人は生徒、先生誰に対しても笑顔で対応し、その笑顔も素敵な子です。一目惚れをしたわけではありませんでしたが「この子のことが知りたい」という気持ちでご飯に誘ったところ、向こうも乗り気な様子で、話はとんとん拍子に進み、デートのような予定が決まりました。その日を楽しみに過ごしていたところ、先日彼女から「彼氏ができた」と言われて、予定はなしになりました。2人で話しているときは、向こうも楽しみにしてくれていた様子だったのでびっくりしました。僕は精一杯の大人の対応として「気にしないでー」と言いました。ですがそれ以来、今まで以上にその子のことを考えるようになり「2人の予定がもう少し早かったらどうなっていたんだろう」などと考えてしまい、「あの子のことが好きだったのかなあ」とか思っています。今は初めて感じる喪失感が容赦なく自分に襲いかかり、大学の授業や課題も手につきません。自分の気持ちを伝えるべきでしょうか? それともこの気持ちは心にしまっておくべきでしょうか?RINA:なるほどなー。TOMOMI:せつない。RINA:どうなんやろ。こういう関係になっても言った方がいいんかなHARUNA:もし本当に大人の対応ができるんだったら、言わないほうが女の子のためかなとは思う……。RINA:迷わせることになるもんね。「そんなつもりじゃなかったのに、私……」的な。HARUNA:そうね、「お友達のつもりだったんだけど……」って。TOMOMI:バイト先が一緒で、これからも同じように働いていくことを考えると、確かに言わん方がスムーズというか、女の子は気にしないで過ごせると思うけど……どうなんやろね。MAMI:もうちょっと時間がたったときに、「あのとき好きだったんだよね」って言ったら、女の子のほうも「そうだったんだ」って感じで、終わりそうな気もするけど。HARUNA:今は言えるのかな?MAMI:今は言わなくてもいいんじゃない?TOMOMI:その子に対する気持ちが、今後どうなっていくか次第じゃない? やっぱりどんどん「好きや、好きや」ってなっちゃうんやったら、気持ちを伝えて略奪してもいいと思うの。結婚しているわけじゃないし。好きやったら好き、自分のほうが幸せにできるって思うなら。けど「いい思い出やったな」くらいで終わるんやったら、伝えないほうが女の子にとっては、これからも楽に接することができるというか。RINA:なにごともなく、いい関係が続けられるかもね。もう1回自分の気持ちの大きさを確認してみるってことやな。HARUNA:そうだね。RINA:「これ、我慢できるところじゃないわ」ってなったら、思い切って伝えてみる。HARUNA:一旦(時間を)置いておこうかね。RINA:1回、自分を整理しよう。MAMI:時間が経ったら変わってくると思うんだよね。HARUNA:今は燃え上がっているところだからね。余計に悔しさもあるだろうし。RINA:今は整理してみる。我慢できひんかったら、いきましょう。MAMI:いっちゃえ、いっちゃえ!