本日10月14日にコンピレーションアルバム「SING for ONE ~みんなとつながる。あしたへつながる。~」がリリースされた。

ステイホーム期間となった今年5月31日にYouTubeにて配信、同時視聴4万8000人、アーカイブ期間の1カ月で200万再生を突破したライブコレクション特番「SING for ONE-Special Live Night-」。この番組では「代表曲」「いま皆に届けたい楽曲」という2つのテーマでアーティストが選曲し、広末涼子のナビゲートにより26曲分のライブ映像が紹介された。コンピレーションアルバムは幅広い世代から寄せられた番組への反響を受けて制作されたもの。宇多田ヒカル、いきものがかり、Uru、JUJU、平井堅、ゴスペラーズ、CHEMISTRY、中島美嘉、Little Glee Monster、TUBE、渡辺美里、久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL、浜田省吾、鈴木雅之、小田和正という15組の豪華なアーティストたちの代表曲が収録される。

本CDの初回プレス分購入者には再びナビゲーターに広末を迎えた、トータル79分にわたる特典映像「SING for ONE ~Encore Night~」を視聴できる期間限定特典がプレゼントされる。YouTubeではその特典を使用したティザー映像が公開されている。

V.A.「SING for ONE ~みんなとつながる。あしたへつながる。~」収録曲

01. あなた / 宇多田ヒカル

02. ありがとう / いきものがかり

03. あなたがいることで / Uru

04. やさしさで溢れるように / JUJU

05. 魔法って言っていいかな? / 平井堅

06. ひとり / ゴスペラーズ

07. My Gift to You / CHEMISTRY

08. 雪の華 / 中島美嘉

09. 世界はあなたに笑いかけている / Little Glee Monster

10. 夏を抱きしめて / TUBE

11. My Revolution / 渡辺美里

12. LA・LA・LA LOVE SONG / 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL

13. 悲しみは雪のように / 浜田省吾

14. 夢で逢えたら / 鈴木雅之

15. その日が来るまで / 小田和正

広末涼子(ナビゲーター)コメント

音楽の“力”で日本を明るく! 前向きに!! 歌の“優しさ”に包まれて、毎日を強く生きる勇気をもらえる「SING for ONE」がCDになる! 嬉しいです。

このワクワクする贅沢なおもちゃ箱を思いっきりエンジョイして、一人でも多くの人に“元気”になってもらえたらと思います。

水野良樹(いきものがかり)コメント

想像もできなかった2020年となってしまいました。僕たちいきものがかりも予定していたツアーが延期・中止となり、本来だったら日本全国を旅しているはずが東京に留まったままです。音楽が届けられないもどかしさがありながらも、バラバラのなかでつながろうとする気持ちを静かに共有できていることも感じています。プロジェクトに参加できて光栄です。また必ずこの曲を、ライブ会場でともに歌えることを祈っています!

Uru コメント

たくさんの先輩方と一緒に一枚の盤に収まることができるなんて、とても恐縮ですが、とても光栄で、そして嬉しいです。

みなさんの日常の中で色んな音楽を楽しんで頂けたら嬉しいです。

CHEMISTRY コメント

「My Gift to You」、2002年の冬に発売された楽曲です。

いま、この楽曲が世代を超えた多くの方への“贈り物”になると嬉しいです。

村上てつや(ゴスペラーズ)コメント

世代を超える名曲が揃ったこのコンピレーションアルバムに参加することができてとても嬉しく思います。

コロナ禍の今はまさに自分や家族・友人だけでなく、直接は知らなくても共に世の中を生きる人々への共感や感謝・配慮が必要な時でしょう。

このアルバムで少しでも世代間の気持ちをつなぐことが出来たらと切に思います。

MAYU(Little Glee Monster)コメント

コロナ禍になってこれまで当たり前だったことができなくなって、不安な日々を過ごしている方がたくさんいらっしゃると思います。

毎日メンバーと一緒にいて歌うことが当たり前だった私たちも、歌う機会が減ってしまっていますが、それでも音楽を聴いて少しでも気持ちが軽くなったり、助けられることがあります。

今回の素晴らしい名曲が詰まったアルバムでそのような気持ちになる方がたくさんいらっしゃることを願っています!