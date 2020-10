中島みゆき、名曲収録の2枚組セレクトアルバム『ここにいるよ』発売

中島みゆきが、2020年12月2日に2枚組セレクトアルバム『ここにいるよ』をリリースする。



今作のテーマはエール。Disc1のエール盤には、背中を押し"生きる勇気を鼓舞するエール"を与える「糸」、「時代」、「ファイト!」等の楽曲が、Disc2寄り添い盤には、一緒に悲しみ、一緒に悩み、一緒に前を向く「悪女」、「あした」など"心に寄り添うエール"をテーマにした楽曲が全26曲収録されている。それぞれに収録された内容は、「アザミ嬢のララバイ」(1975年発表)から「慕情」(2017年発表)まで、幅広い年代からの選りすぐられた楽曲が集まった。



初回盤・通常盤には、共通してエール盤は48ページ、寄り添い盤は44ページのブックレットが封入。デビュー当時から現在まで中島みゆきの写真を撮り続けているカメラマン・田村仁による未公開写真も多数掲載しており、中島みゆきの歌う姿を時代ごとに楽しむことができる必見のブックレットとなっている。



また、初回盤に封入される特典DVDには、多くのファンが映像化を渇望している伝説のライブ「中島みゆき TOUR 2010」から「Nobody Is Right」の映像が初収録。さらに、多数のライブ写真と歌詞を掲載した8ページにおよぶ初回盤限定の特別ブックレットも封入される。





<商品情報>







中島みゆき

セレクトアルバム『ここにいるよ』



発売日:2020年12月2日

初回盤(2CD+DVD):4500円(税抜)

通常盤(2CD):4000円(税抜)



=収録曲=*初回盤・通常盤共通

DISC-1 エール盤

1. 空と君のあいだに

2. 旅人のうた

3. 宙船(そらふね)

4. 糸

5. ファイト❕

6. ひまわり”SUNWARD”

7. 瞬きもせず

8. 泣いてもいいんだよ

9. 負けんもんね

10. 時代

11. ホームにて

12. 空がある限り

13. 地上の星



DISC-2 寄り添い盤

1. アザミ嬢のララバイ

2. 泣きたい夜に

3. 愛だけを残せ(remix)

4. 悪女

5. あした

6. タクシードライバー

7. with

8. 最後の女神

9. 慕情

10. 帰省

11. たかが愛

12. 風の笛

13. 誕生



初回盤特典DVD

1. Nobody Is Right 〜中島みゆき TOUR 2010 より