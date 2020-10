すみっコと初コラボ！　ファミレス「デニーズ」で数量限定コラボグッズをお得にGET

ファミリーレストラン・チェーン「デニーズ(Denny's)」 全店にて、2020年10月20日(火)から、人気キャラクター「すみっコぐらし」と初コラボレーションとなる『デニーズ すみっコぐらしコラボキャンペーン』が開催される。さらに2020年12月1日(火)からは、同 キャンペーン第2弾として、同店舗でしか購入できない「すみっコぐらし」オリジナル コラボ グッズ のセットが、特別価格で期間限定発売される。



「デニーズ」×「すみっコ」の初コラボグッズに注目!!

今回開催される『デニーズ すみっコぐらしコラボキャンペーン』は、10月20日(火)から開催される第1弾に登場するのは、オリジナルクリアファイル!

新しく生まれ変わる「デニーズアプリ」にご登録いただき、同店舗にて1500円(税込)以上のお食事をされたを対象にプレゼントされる。



2020年12月1日(火)にスタートするキャンペーン第2弾では、オリジナルコラボグッズがラインナップ。

同店舗にて対象メニューをお召し上がりいただくと、ここでしか販売されたないオリジナルグッズのセットが特別価格でご購入いただける。

12月1日(火)からは「オリジナルポーチ& オリジナル ハンドタオル」のセット(580円/税込)、12月21日(月)からは「オリジナルミニトート&オリジナルマルチボックス」のセット(680円/税込)がそれぞれ期間限定で発売される。

いずれも数量限定のスペシャルセットなので、ぜひチェックしてみてください!



また、アプリのステージアップや「おこさまメニュー」テイクアウト限定のプレゼント企画も実施予定だ。

キャンペーン全期間中、「デニーズアプリ」のステージアップ制度で「ゴールドステージ」以上を達成されたお客様の中から抽選で50名様に「すみっコぐらし ぬいぐるみ(L)」が当たる応募キャンペーンが開催される。

また、テイクアウト・宅配で「おこさまメニュー」をご注文いただくと、「オリジナルB6おえかきノート」をプレゼントする企画も開催。「すみっコぐらし」の可愛くてほのぼのとした世界観を大人の方にもお子様にも楽しんでいただける特別なコラボキャンペーンとなっている。



