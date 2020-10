GRANRODEO・e-ZUKA、KISHOWの“アナログ”気質に苦言!?「ガラケーに打ち込んでいる場合じゃないんですよ！」

結成15周年を迎えたロックユニット“GRANRODEO”のボーカル・KISHOW(谷山紀章)とギタリスト・e-ZUKA(飯塚昌明)がパーソナリティを務めるTOKYO FMの番組「GRANRODEOのまだまだハートに火をつけて」。10月6日(火)の放送は、11月4日(水)リリースのベストアルバム『GRANRODEO Singles Collection “RODEO BEAT SHAKE”』収録の最新曲「welcome to THE WORLD」にちなんで、“新世界”をテーマにトークをお届けしました。GRANRODEOの最新曲「welcome to THE WORLD」は、“新世界へようこそ!”をテーマに作られたEDMテイストのキャッチーなナンバー。では、GRANRODEOのお2人が最近、“新世界=新しさ”を感じていることは?KISHOW:散歩とか街歩きが僕は好きで。自転車で見る景色と歩いて見る景色が、同じ街並みでも“違うな”と気づいたりします。e-ZUKA:そうなんですよね。気分次第、心の持ち様ってありますよね。どんな気持ちで見るかによって、すべてが変わってくる。KISHOW:本当ですよね。e-ZUKA:新しいと思うものはいっぱいあるよね。僕は「DAW」(デジタル・オーディオ・ワークステーション)。要するに、デスクトップ・ミュージック(DTM)。コンピューターで音楽を作るわけじゃないですか。そうすると、ソフトとかもどんどん新しくなっていく。それについていけないと、おまんま食い上げなんですよ(笑)。KISHOW:そっかー。(仕事に)直結するもんね~。e-ZUKA:そうですよ。(KISHOWのように)スタジオにきて、歌を歌えばいいだけじゃないんですよ!KISHOW:うははははっ!(笑)e-ZUKA:歌詞を紙に書いて、ガラケーに(文字を)打ち込んでいる場合じゃないんですよ、私らの業界は(笑)。KISHOW:そっかそっか(苦笑)。――作詞をするときは、紙に手書きをして、でき上がった文章をガラケーのメールに打ち込んでスタッフに送信している、というアナログ派のKISHOWに苦言を呈したe-ZUKA。そんなe-ZUKAも、YouTubeで最近の若いギタリストの演奏を見ると、Fなどのバレーコード(※一本の指で同じフレット上の複数の弦を同時に押さえる奏法を使うコード)の押さえ方が、昔のスタンダードな奏法とまったく違う新しいやり方になっていて、驚くことがあるそうです。e-ZUKA:そういうのを見ると、“え~!? 俺が今までやっていたのは何だったんだ!”と思うじゃないですか。そこで“これを俺が今から練習するの?”という気持ちになるか、“新しいやり方を見つけた、俺もやろう!”となれるか、そこが分岐点になる。KISHOW:あぁ、e-ZUKAさんは「俺も真似しよう!」に慣れているんですね。――自分が知らなかった新しいことに直面したときにどう対応するか。新世界への入口は、そういうところにあるのかもしれません。さらに、「welcome to THE WORLD」のテーマ“新世界”に関しては、KISHOWからこんなエピソードも報告されました。KISHOW:個人的な話で、GRANRODEOもガッツリ絡んではいるんだけど、実はニュー・ワールドとか新世界っていうテーマって、個人名義(谷山紀章)のものを合わせると、今回で3曲目なんですよね。e-ZUKA:そうなんですか?KISHOW:まずさ、FLOW×GRANRODEOの「New World」っていうタイトルの曲は覚えてる?e-ZUKA:ありましたね。KISHOW:あのタイトルの名付け親は、たしか僕なんですよ。あと、アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪」でも、(四ノ宮那月を演じている)僕個人のキャラクターソングで「The New World」という曲を歌っているんですよ。e-ZUKA:マジすか!KISHOW:そうなんです。からの~……これ。e-ZUKAさんの(「welcome to THE WORLD」デモ音源の)仮歌が、完全に“Welcome to~ニュー・ワールド”みたいな感じだったから……。e-ZUKA:あはははっ!(笑)KISHOW:なので、やむなく開き直って「welcome to THE WORLD」にしたの。僕のなかでは3回“新世界”を迎えちゃっているから「何も新しくねぇよ、もう!」みたいな感じがあることを、ここに付け加えておこうと思います(笑)。――そんな「welcome to THE WORLD」が収録される『GRANRODEO Singles Collection “RODEO BEAT SHAKE”』は、デビューシングル「Go For It!」から、最新シングル「情熱は覚えている」まで、歴代全シングルリードトラックと書き下ろし新曲を含む全32曲を、高音質CD(UHQCD)に収録します。楽しみにお待ちください!<番組概要>番組名:GRANRODEOのまだまだハートに火をつけてパーソナリティ:GRANRODEO(KISHOW、e-ZUKA)放送日時:毎週火曜21:00~21:30番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/gr/mada2/top