楽天モバイルは10月13日、携帯キャリアサービス「楽天モバイル」にて、料金プラン「Rakuten UN-LIMIT V」と対象製品の同時申し込みで「楽天ポイント」を還元する「Rakuten UN-LIMIT V 対象製品購入でポイント還元キャンペーン」を拡充した。
キャンペーンは2020年5月1日から開催中だが、今回、対象端末の「arrows RX」「AQUOS sense3 plus」「OPPO Reno3 A」「Galaxy Note10+」の還元ポイント数を増額。最大26,300円相当の楽天ポイントを還元するようになった。
還元ポイントの内訳は、対象製品購入+「Rakuten UN-LIMIT V」の契約で10,000～20,000ポイント、申し込み時の事務手数料3,300円相当のポイント、オンライン申し込みで3,000ポイント。楽天ポイントの付与は、回線開通完了月の翌々月の末日までに行われる。
キャンペーン期間は、オンライン申し込みで2020年11月4日8時59分まで。実店舗で11月3日まで。
キャンペーン適用には、「Rakuten UN-LIMIT V」申し込み後の翌月末日23時59分までに、「Rakuten Link」を用いた発信で10秒以上の通話を行うこと、「Rakuten Link」を用いたメッセージを1回以上送信といった条件がある。詳細は楽天モバイルのWebサイトで確認のこと。
対象端末の価格（一括払い、税別）と還元ポイントは以下の通り。
・20,000ポイント還元
AQUOS sense3 lite（23,619円）
OPPO A5 2020（20,019円）
・19,999ポイント還元
arrows RX（18,182円）
・15,700ポイント還元
Rakuten Mini（17,000円）
・15,000ポイント還元
OPPO Reno3 A（36,182円）
AQUOS sense3 plus（34,528円）
Galaxy S10（65,437円）
Galaxy Note10+（89,982円）
Galaxy A7（17,000円）
Xperia Ace（34,528円）
・10,000ポイント還元
HUAWEI nova 5T（54,364円）
OPPO Reno A 128GB（35,273円）