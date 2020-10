コスプレイヤーえなこが10月4日、自身のTwitterを更新しブラザー工業のCM撮影時のオフショット写真を公開した。

えなこ

ブラザー工業の企業PR動画「あなたのブラザーでいたい。Music is on your side」に出演しているえなこ。「ブラザーさんの企業CM撮影の時にスタッフさんが私の好きなものを調べてくださって、シルバニア用にお揃いの衣装と台本を作ってきてくれたのです」とツイートし、人形を手に乗せた写真を公開した。

続けて「台本の中身も小さく再現されてて感動したなぁ…」と感想を残した。

(C)PPエンタープライズ