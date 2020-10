福山雅治が、12月8日にニューアルバム(タイトル未定)をリリースする。

福山がオリジナルアルバムを発表するのは、2014年発売の「HUMAN」以来、実に6年8カ月ぶり。彼は全世界を襲った新型コロナウイルスによる未曾有の事態を受け止めながらも「すべてのライブが中止になったとしてもクリエイティブ活動は止めない」という思いで本アルバムの制作を行ったという。福山はレコーディングスタジオの利用自粛が求められた期間に、かねてから準備を進めていたプライベートスタジオを本番用のレコーディングができる環境に整備。自身によるさまざまな生楽器およびサンプリング音源での打ち込み作業もバージョンアップし、多様なサウンドスタイルを取り込みながら制作を進めた。本作には「#リモラブ ~普通の恋は邪道~」の主題歌「心音」や映画「新解釈・三國志」の主題歌「革命」、「キユーピーハーフ」のCMソング「幸せのサラダ」、ファンから音源化を熱望されていた「暗闇の中で飛べ」や「Popstar」を含む全16曲を収録予定。アルバムの制作は現在最終段階に入りつつあるという。

特典付きの初回限定盤は3種類が用意される。初回限定「ALL SINGLE LIVE」盤付属の特典Blu-rayもしくはDVDには昨年末に行われた「Are You Ready for 30th Anniversary? 福山☆冬の大感謝祭 其の十九 ALL SINGLE LIVE」の模様と昨年12月に開催された男性限定ライブ「福山☆冬の大感謝祭 其の十九 野郎夜!!6」のダブルアンコールで披露された「少年」のパフォーマンス映像、「心音」「甲子園」「トモエ学園」「聖域」のミュージックビデオが収録される。初回限定「KICK-OFF STUDIO LIVE『序』」盤の特典Blu-rayもしくはDVDにはデビュー記念日の3月21日に開催を予定していた神奈川・横浜アリーナでの公演を、新型コロナウイルスの感染拡大により急遽スタジオライブにプログラム変更して実施された「KICK-OFF STUDIO LIVE『序』」の模様やそのバックステージに迫ったドキュメンタリー、ファンクラブ向けの配信企画で披露された「MELODY」のパフォーマンス映像が収められる。

初回限定「30th Anniv. バラード作品集『Slow Collection』」盤には、ファン投票をもとに選曲されたバラード作品集「Slow Collection」が付属。アルバム特設サイトでは10月31日23:59まで収録曲のリクエストを受け付けている。

ファンクラブ会員が購入できる数量限定の「BROS.」盤の特典DVDにはファンクラブ向けの企画「お家でBROS.シリーズ」の名場面を収録。福山考案のオリジナルサラダレシピが披露された「幸せのサラダ編」をはじめ、今作のために撮り下ろされたファン考案のオリジナルポテトサラダ作りに福山が挑戦する「一緒に作ろう 幸せのサラダ編」も収められる。またステイホーム期間に配信された「最愛」「東京にもあったんだ」「ひまわり」「あの夏も 海も 空も」や新たに撮り下ろされた「心音」の弾き語り映像もパッケージ。さらに「KICK-OFF STUDIO LIVE『序』」のために制作されたオリジナルピックも封入される。

ジャケットアートワークには映像監督で写真家の奥山由之による撮り下ろし写真が使用される。撮影は首都圏の治水施設である首都圏外郭放水路で実施。以前よりこの場所でのアートワーク撮影を構想していたという福山に、偶然にも奥山から同一のロケーションでの撮影を提案され、実現に至った。

福山雅治アルバム(タイトル未定)収録曲

CD(全形態共通)

・心音

・革命

・幸せのサラダ

・始まりがまた始まってゆく

・甲子園

・零 -ZERO-

・トモエ学園

・聖域

・失敗学

・いってらっしゃい

・暗闇の中で飛べ

・Popstar

・漂流せよ

ほか3曲。全16曲入り。

初回限定「ALL SINGLE LIVE」盤付属Blu-ray / DVD

・Are You Ready for 30th Anniversary? 福山☆冬の大感謝祭 其の十九 ALL SINGLE LIVE 2019/12/31@パシフィコ横浜 カウントダウンライブ映像

・「心音」Music Video

・「甲子園」Music Video

・「トモエ学園」Music Video

・「聖域」Music Video

・「福山☆冬の大感謝祭 其の十九 野郎夜!!6」より「少年」ライブ映像(※ボーナストラック)

初回限定「KICK-OFF STUDIO LIVE『序』」盤付属Blu-ray / DVD

・FUKUYAMA MASAHARU 30th ANNIVERSARY KICK-OFF STUDIO LIVE「序」2020/3/21

・DOCUMENT MOVIE

・ファンクラブBROS.限定インターネット配信企画より「MELODY」パフォーマンス映像(※ボーナストラック)

初回限定「30th Anniv. バラード作品集『Slow Collection』」盤付属CD

・30th Anniv. バラード作品集「Slow Collection」

ファンクラブ限定「BROS.」盤付属DVD

・BROS.限定インターネット配信企画「お家でBROS.シリーズ」(※撮り下ろし映像含む)

・弾き語り映像「心音」「最愛」「東京にもあったんだ」「ひまわり」「あの夏も 海も 空も」