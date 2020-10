ロッテは13日、本日からマリーンズストアミュージアム店にて「JUST GO FOR IT」グッズを販売することになったと発表した。



「JUST GO FOR IT」(意味:さあ、突き破れ)というテーマは1974年以来46年ぶりのリーグ優勝(リーグ1位)、そして、2010年以来10年ぶりの日本一を成し遂げるべく「チームとファンがさらに一体となって、リーグ優勝、そして日本一をつかみ取ろう!」というメッセージが込められている。



▼ 「JUST GO FOR IT」グッズ。商品一覧

・Tシャツ:3,000円(サイズS、M、L、XL)

・フェイスタオル:1,600円

・パーカー:4,500円(サイズS、M、L、XL)

・マスク:1,100円(全て税込)



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「ペナントレースもいよいよ佳境に入りました。ペナントレースを1位で突破するためにファンの皆様と心を一つに突き進んでいきたいと思います。JUST GO FOR IT Tシャツは本日13日の楽天戦から選手たちも試合前練習で着用します。ぜひ一緒にTシャツを着てリーグ優勝に向けて突き進んでいきましょう!」