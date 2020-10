重症心身障害児の親たちがコロナ禍で抱えるジレンマ

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のロックダウンから数えて、約5カ月ぶりに通学を始めたベラ・ヨンダーちゃん。米オハイオ州に住む11歳の彼女はGM3合成酵素欠損症という難病の患者であり、身体が神経の成長に重要なGM3酵素を生成できなくなるという障害を抱えている。通学を再開すれば、再びCOVID-19の危険にさらされることになるが、このまま自宅に閉じこもっていると十分なケアは受けられない。彼女の両親はジレンマを抱えている。



ベラちゃんは摂食不耐性のため点滴で栄養を摂取する。コミュニケーションには音声合成装置を使う。介護椅子のヘッドレストに埋め込まれた小型スピーカーからささやかれる選択肢の中から、黄色いジョイスティックを操って単語を選ぶ。



学校が閉鎖される以前、ベラちゃんは1時間のスピーチセラピーでずっとしゃべり続け、その日の授業が終わる前にバッテリーが切れるほど音声装置を活用した。だがリモート学習が始まってからは話す機会がどんどん少なくなり、次第にふさぎ込むようになった。ベラちゃんの神経機能の低下に気付いた緩和ケアチームとスピーチセラピストは、学校に行かなくなったことや他人との交流が減ったことが関係しているのではと考えている。



そういった理由から、オハイオ州ホルムズ郡の学校に再び通い始めた。「危険が高いことは分かっています。でも私たちは、最終的に生活の質をとりました」と母親のヨンダーさんは言う。



ベラちゃんは複雑な医学的問題を抱える数十万人の子供の1人。こうした子の親は今、我が子を学校に再び通わせるべきかという難しい決断に迫られている。医学的問題の定義は様々だが、未成年者の2%にあたる約300万人の子供がこれに該当する、とワシントンDCのチルドレンズ・ナショナル・ホスピタルの小児科医、ナサニエル・ベアーズ医師が教えてくれた。人工呼吸器や栄養管といった「テクノロジーに頼らなくてはならない子供、または各自の疾患が複数の器官に影響を及ぼしている子供を指します」。ほとんどの場合、数々の成長遅延や発達遅滞を含む複数の疾患を併発する。合併症を引き起こすことも多く、COVID-19も例外ではない。





コロナの影響で子供へのサービスが完全リモート化、またはすべて中断された



いわゆる「平常時」には、そうした子供を持つ親は教育サービスや医療サービスの提供を学区内の学校に頼っている。障害者教育法(Individuals with Disabilities Education Act、通称IDEA)により、障害児は各自のニーズに応じて、理学療法からスピーチセラピー、教員助手や介助者に至るまで、各種教育サービスを無料で受ける権利が法律で認められている。とくに低所得世帯はこうしたサービスに依存しており、特別教育を受ける生徒のなかでも低所得世帯や有色人種が圧倒的多数を占めている。



ところが3月、COVID-19に伴いロックダウンが敷かれると、子供へのサービスが完全リモート化、または多くの場合すべて中断されることになり、こうした家庭は慌てふためいた。「おそらく特別支援学級の生徒のほぼ全員が、IEP(個別教育プラン)に何らかの支障をきたしているでしょう」とベアーズ医師は言う。



特別支援学級の生徒たちが、この春から初夏にかけてのロックダウンの時期をどう乗り切ったかを示すデータは非常に少ない。だが2020年7月、ラトガーズ教育大学院の国立初等教育研究所が全米1000人の就学前児童を対象に調査を行ったところ、IEP学習を受ける生徒のうち全面的にサービスを受けられたのはわずか37%だった。一方で、25%の生徒が連邦法ではサービスの提供が義務付けられているにもかかわらず、なんのサービスも受けられなかったことが判明した。



サービスが中断された結果、全米各地の学区を相手に親たちが集団訴訟を起こすケースが複数の州で発生。ニューヨーク市教育局(NYC DOE)などを相手に10州200人以上の原告団が起こした裁判では、パンデミック中に受けられなかったサービスの金銭的補償と、全ての対面サービスの即時再開を求めている(NYC DOEは声明を発表し、「当局はこの夏、障害をもつ生徒を対象に各種対面サービスを提供しております。衛生当局の指導のもと、生徒の利益を最優先に行動しつつ、訴訟内容を吟味してまいります」と述べた)。



ハワイ州教育局を訴えた別の裁判では、パンデミック中に重要な発達目安や技能を達成できなかった生徒に対する補填サービスの提供を学区側に求めているが、弁護士のキース・ペック氏によると、学区側はいまだに同意していない。



目立つ学習の遅れ



完全リモートでサービスを継続する学校の生徒でさえ、ニーズを満たすのに苦労している。ロサンゼルスに住むアリソン・ブフナーさんの娘サミーちゃんは共同チャータースクールの6年生に進級したばかり。ここでは特定の障害をもつ児童と定型発達児童が同じ教室で勉強している。サミーちゃんは脳性まひのような症状を引き起こすCACNAA1Aという遺伝子障害を患い、多大なサポートを受けながら教室で勉強している。ブフナーさん曰く、他とは違ってこの学校は「すべての子供に教育を」という哲学をリモート学習にも適用しているが、マンツーマンのサポートなど一部の支援はリモートでは置き換えられないという。



「マンツーマンの介助者や作業セラピスト、物理療法士、スピーチセラピストの助けを借りながら普通の学校の教室でなんとか頑張っている子供に対し、『はいコンピュータよ、これで勉強してね』とは言えません」とブフナーさん。サミーちゃんのニーズに配慮するために、自腹でホームアシスタントを雇わなくてはならなかったそうだ。「娘の場合、同席者がいればいいというわけではありません。6フィート以内にいてもらわないと困るんです」と母親は言う。「1日中そばで世話をしなくてはいけないような場合、ソーシャルディスタンスなんて関係ありません」。それでもやはり、物理療法などふだん学校で受けていたセラピーは受けられない。セラピストの集中対面サポートがない状態で、かつ教育のニーズをすべて満たしながら自宅で学習するは至難の業だ。



IEPで一部のセラピーサービスが受けられないことに加え、ブフナーさんは他の親同様、友だちと離れ離れになったことによる社会的影響を心配している。「1人の子供としてみたとき、娘にとっては社会的・教育的発達の損失が非常に大きいです。友だちとの交流がないために、昼間お手本になるような仲間がいなくなってしまいました」



サービスの中断で、これまで何カ月、あるいは何年も努力して達成した貴重な成長目安や技能を失うケースも多く、子供の学習の遅れが著しいという親も多い。「適切なサービスを受けていれば、娘が他の子と違うとか、特殊支援が必要だとかいうことを忘れることもたまにあります」。 5年生の娘ラヤちゃんの母、ブランディス・グッドマンさんはこう語る。ラヤちゃんは胃食道逆流症(GERD)および重度のアレルギーのため、外科手術で管を挿入し、そこから食事を摂取している。また感覚処理障害と注意欠陥多動症障害(ADHD)も抱えている。「一度娘に会えば、きっと問題を抱えているとは思わないでしょう。とても社交的で、活発で、陽気な子なんです」



だがパンデミック後、ラヤちゃんは自分の欲求を伝えるのが難しくなっている。最近も水泳のクラスを始めるにあたり、緊張のあまり最初の3日間はプールの外で泣きどおしだった。ラヤちゃんがうまく行っていたことが、必要なサポートを受けられていた何よりの証拠だったことがようやくわかった、とグッドマンさんは言う。「こうした対処が効果的だということに気づけたのは素晴らしいと思います。ただ、サービスが中断したときにしか効力に気付けないのは残念です」





サービスの欠如は親の健康や精神にも影響を与えている



ラトガーズ大学の名誉教授で、教育大学院の学長を務めるワンダ・J・ブランシェット博士は、学習の遅れへの懸念はもっともだと言う。「児童が何もせずにいる期間が長ければ長いほど、学習遅れの可能性も高くなることが研究で分かっています」と博士は言う。「重度の発達障害児の場合、適切な指導がなければないほど、学習が遅れる可能性が高くなるのは当然です」



当然ながら、サービスの欠如は特別学級の生徒の親の健康や精神にも影響を及ぼしている。ある調査によると、定型発育児童の親の46%がパンデミック中に「かなり」ストレスを受けたと回答したが、たった1人で教師、介助者、従業員、活動家、セラピストの仕事をこなさねばならない特別学級の生徒の親はさらに大きなストレスを抱えているだろう。「親御さんは(パンデミック以前よりも)ずっと孤独を感じる、とおっしゃっています」と、児童神経学財団の理事兼CEO、エイミー・ブリン氏は言う。「我が子に基本的なニーズを受けさせるために、以前にもまして頑張らなくては、と感じているんです」



とはいえ親は、子供の学習遅れや自らの精神状態を懸念しつつ、障害によってはCOVID-19の感染リスクが高まることもある、という事実とも折り合いをつけなくてはならない。子供を学校に再び通わせるかどうかという問題は、ほぼすべての家庭がこうしたジレンマと向き合わねばならない。



サミーちゃんの友だちの中には一緒に遊んでいる子たちがいることはブフナーさんも知っているが、サミーちゃんを守るためにソーシャルディスタンスや外出自粛に関してはことのほか厳しい。仮に学校が再開した場合、一番心配なことは何かと尋ねたところ、社交的な場が極端に減った環境でサミーちゃんが有意義な友情を育めるかどうかが心配だ、とブフナーさんは答えた。「もちろんウイルスに感染することが一番心配です。でも私が心配なのは友達関係です」。とくにサミーちゃんの場合、一番仲の良かった友だちが12月に亡くなっているのでなおさらだ。「社会との隔絶が広がるのではないかと心配です」



学校再開の決定は、現地の感染率や学習遅れの度合い、各家庭の負担など、様々な要因をもとに各自の判断にゆだねられている。ベラちゃんの場合、COVID-19に感染する確率は極めて高い。数年前にも別のコロナウイルスとヒト-メタニューモウイルスに感染して入院したことがある。「あんなに具合が悪くなったのは初めてです。敗血症にかかって、呼吸不全に陥りました」とヨンダーさん。「息ができなくて苦しむ娘の姿と、娘を失うんじゃないかという恐怖は一生忘れないでしょう」。健康体の人でさえCOVID-19の症状は多種多様なため、万が一彼女が感染したときどんな症状が現れるのか、全く予想がつかない。





対面式サマースクールでの事例



だがヨンダーさんいわく、実際のところベラちゃんは複雑な医学的問題ゆえにつねに危険にさらされている。児童神経学財団のCEOを務めるブリン氏の推測では、医学的問題を抱える子供の約75%が今年何らかの形でリモート学習を経験したが、ヨンダーさんのように「感染の危険を負うのはいたしかたない」とする親もいる。「対面サービスの欠如が原因で子供の学習が遅れるのは黙っていられないんです」



いま子供を学校に通わせるか否かという決定はある意味、たとえ再開が可能だとしても、重症心身障害児・超重症児者を抱える子供の親にしてみればおなじみの無理難題の延長でしかない。パンデミック中にそうした決断を下すことは「特別支援学級の子供をもつ母親の最大の悩みです。はっきりした情報がなく、かたやこうしろと言い、かたやああしろと言うんですから」とブフナーさん。「いずれにしても危険はついて回るし、相手は一筋縄ではいかない子供。お手上げですよ」



ロングアイランド州セタウケットに住むステファニー・マクドウェルさんの息子テディくんは、数々の疾患や発達障害を抱えている。この夏、母親は全日制のサマースクールに息子を通わせた。息子は家では集中することができないため、リモート学習は完全に失敗だったという。「基本的に3月から7月まで、息子は公的教育や公的サービスは一切受けていません」とマクドウェルさん。対面式サマースクールが選択肢にあがった時、マクドウェルさんはチャンスとばかりに飛びついた。授業は短縮されたものの、テディくんは毎日学校に通った。安全面も十分配慮されていると感じた。特別に免除された場合を除き、子供もスタッフも全員マスクを着用。校内から感染者は1人も出なかったという。



だがマクダウェルさんにとって、テディくんが自宅では勉強できないこと以外にも様々な決定要因があった。テディくんが今いるクラスは生徒12人、教師1人、助手1人の少人数制。送迎スクールバスも小型だ。テディくんはマスクの着用も嫌がらない。そのうえ一家が暮らすロングアイランド州は、今のところ感染者が少ない。もし状況が違っていたら「私の考えも違っていたでしょう」とマクダウェルさんは言う。





学校には戻らないという選択肢



ユタ州ノースオグデンに住む15歳のサイモンくんは、この秋学校には戻らないつもりだ。母親のヴァロリー・ドダートさんがその理由を教えてくれた。「息子の主要疾患は11qトリソミーと20pモノソミーです。そうした病気の症状には、四肢麻痺や癲癇、自律神経障害、盲聾、胃食道逆流症、運動不全などがあります」。サイモンくんもソーシャルディスタンスを守ろうとすれば、自らの健康や教育を犠牲にせざるを得ない。身の回りの世話も勉強も、そばでサポートしてくれる人に全面的に頼っている。「サイモンは目も見えませんし、耳も聞こえません。触覚で学習しています」とドダートさんは説明した。「こちらは周りの環境がつねに消毒されていると安心できる状態でないと。現状の学校再開プランは適切とは思えません」。さらに言えば、他の子供には効果的な予防対策も、サイモンくんには効果がないばかりか、危険な場合もある。「サイモンはマスクをずっと着けていられないので、介助者が1日中マスクを直すことになりますが、当然彼の顔にも触れることになります」とドダートさん。



サイモンくんの同級生にも、学校に戻らない生徒が1人いる。一緒に数時間自宅学習をしてみては、という意見も上がった。最初はそれさえも、危険すぎるように思えた。「反射的に、いやだと思いました」とドダートさん。「サイモンに豊かな生活を送らせてあげることをつねに重視してきましたが、息子の健康管理にも目を光らせています。今回のパンデミックで、これまで以上に警戒を強めるようになりました」。だが他の子供の親と話し合いをするうちに、ドダートさんもサイモンくんを同級生と定期的に交流させようかと考えるようになったという。「質のいい生活が決心する決め手になったと(他の親御さんが)言うのを聞いて、うちも前より少し気楽に”生活”するべきだ、と思えるようになりました」と言って彼女はこう付け加えた。「他の親御さんの意見にはいつも勉強させてもらっています」



子供を学校に戻すべきか親が葛藤する間、多くの学区が完全リモート学習に移行しつつあるが、学校側は特別支援学級の子供たち、とりわけ複雑な医学的問題の子供たちを取り残してはならない、と専門家は警告する。



そうした懸念を念頭に置きつつ、年少クラスや特別支援学級の学校再開を認める一方、他の生徒にはリモート学習を継続している学区もある。だが大部分はまだ計画すら立てられていない。「公的サービスをもっとも必要とする子供たちへのサービスの提供方法を見つけ出す必要があります。人生の大事な時期にサポートを受けられなかったがために、この先の人生が左右されるかもしれないのですから」とブランシェット博士も言う。「今回のパンデミックで我々はたくさんのことを学びました。だから私は、この問題もきっと解決できると思います」



from Rolling Stone US