映画「魔女見習いをさがして」の公開を記念したムック本「おジャ魔女どれみ OFFICIAL CHARACTER BOOK どれみ&おんぷ大全」が、11月12日に文藝春秋より発売される。

春風どれみと瀬川おんぷにフォーカスをあてた同書には、キャラクター設定画や美術、どれみの活躍回、おんぷの「神」回といった特集を掲載。どれみ役の千葉千恵巳、おんぷ役の宍戸留美のインタビューをはじめ、「魔女見習いをさがして」でメインキャラクターを演じる森川葵、松井玲奈、百田夏菜子の鼎談インタビュー、アフレコ見学記も収められた。また「魔女見習いをさがして」で監督を務める佐藤順一、脚本家の栗山緑、影山由美らが登場。スタッフだからこそ話せる「おジャ魔女どれみ」など、作品の裏側がわかるさまざまな企画を展開していく。表紙は「魔女見習いをさがして」でもキャラクターデザインと総作画監督を担当した馬越嘉彦による描き下ろしイラストを使用。そのほか藤原はづき、妹尾あいこ、飛鳥ももこの名エピソードやコラムが収録された。

さらに電子書籍版「おジャ魔女どれみ OFFICIAL CHARACTER BOOK どれみ&おんぷ大全」も同時発売。同書の収録ページと、合わせるとほぼ同じ内容になる「おジャ魔女どれみ OFFICIAL CHARACTER BOOK どれみ大全」「おジャ魔女どれみ OFFICIAL CHARACTER BOOK おんぷ大全」の2冊が電子書籍版のみで取り扱われる。

アニメ映画「魔女見習いをさがして」は、「おジャ魔女どれみ」の20周年を記念した作品。11月13日に全国公開される。