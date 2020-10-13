代官山Session:にてSony Music/TEAC Presentsのトークイベントとアナログレコード鑑賞会を開催

10月23日（金）、代官山T-SITE内に位置する代官山Session:にて、ソニーミュージックの「ジャズアナログレジェンダリーコレクション」の発売を記念するトークイベントとアナログレコード鑑賞会が開催される。
ティアック株式会社はこのイベントにて、新発売したアナログターンテーブル「TN-5BB」とフォノイコライザー「PE-505」を機材協力する。ぜひイベントに参加いただき、アナログレコードの魅力をお楽しみいただきたい。
【開催日時】
10月23日（金）19:00スタート（21:00終了予定）
【開催場所】
代官山Session:
https://store.tsite.jp/daikanyama/floor/shop/session/
【開催内容】
■トークイベント
・「Jazz analog LEGENDARY COLLECTION」監修者の岡崎正道氏、塙耕記氏
・オーディオ評論家の土方久明氏
■アナログ鑑賞会
使用アナログレコード
・SIJP-1019 マイルス・デイビス/カインド・オブ・ブルー（モノラル）
・SIJP-1020 マイルス・デイビス/カインド・オブ・ブルー（ステレオ）
・SIJP-1021 マイルス・デイビス/サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム（ステレオ）
・SIJP-1022 デイヴ・ブルーベック/タイム・アウト（ステレオ）
・SIJP-1023 ビル・エヴァンス/ライヴ・イン・トーキュー（ステレオ）
使用オーディオ
・TEAC フルバランスフォノアンプPE-505
・TEAC ベルトドライブターンテーブルTN-5BB
・他
【Jazz Analog Legendary Collection［第1弾］スペシャルサイト】
https://www.110107.com/s/oto/page/JALC?ima=0000&oto=ROBO004
【費用】
無料（要予約）
※ソニーミュージック「ジャズアナログレジェンダリーコレクション」購入者優先予約受付/入場
【定員】
40名
【予約受付開始】
10月8日（木）12:00～
【予約】
お電話にてご予約をお願いいたします。
代官山蔦屋書店 音楽フロア（店頭/お電話 03-3770-2525）
【代官山蔦屋書店音楽フロアtwitterアカウント】
https://twitter.com/DT_music_
【代官山蔦屋書店】
https://store.tsite.jp/daikanyama/
10月23日（金）、代官山T-SITE内に位置する代官山Session:にて、ソニーミュージックの「ジャズアナログレジェンダリーコレクション」の発売を記念するトークイベントとアナログレコード鑑賞会が開催される。