銀さんの誕生日に情報過多！　劇場版『銀魂』宇宙規模でついに予告現る!!

2021年1月8日(金)に全国公開が決定している劇場版『銀魂 THE FINAL』のポスタービジュアル、そして本編映像が初公開となった。



10月10日(土)、『銀魂』の主人公・坂田銀時の誕生日にあわせて、本作品の劇場版の予告・ポスター・主題歌・挿入歌情報と、怒涛の情報公開の波が押し寄せた!

10日正午に解説されたYouTubeチャンネル「銀魂チャンネル」では、同日19:00より『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』も限定配信され、1月の公開へと向かって勢いを増していく『銀魂』。

この度到着した新着情報をチェックしていこう!



◆最後の敵は、銀時の恩師!?

「俺の護りたかったもんは魂(ここ)にある」

いよいよ本編映像が初お披露目となった予告は、震えるほどに熱いこのセリフからはじまる。

ついに地球滅亡のカウントダウンがはじまったー―。

最悪の事態となった江戸。そこに立ちはだかる『銀魂』最後の敵は、悲しい絆を持つ、銀さんたちを教え導いた師匠・吉田松陽の別人格・虚(うつろ)だった。

銀さんと共に戦うことを決めた新八と神楽、そしてかつての盟友の高杉、桂、さらには真選組も、それぞれの想いを胸に最後の戦いに向かう。

スクリーンを打ち破るかのように暴れまわるバトルアクションは銀魂史上最高スケールと言っても過言ではないほど圧巻!

まさに全員共闘で、侍の国を取り戻す! 傷だらけになりながらも笑顔で手を差し出す新八、神楽、ふたりを見守る銀さん……。

そして、満身創痍の高杉の姿。終わる終わる詐欺じゃない「本当のラスト」の姿には、ファンならずとも感涙必至だァァァァ!!!!



本作について、監督/脚本を務める宮脇千鶴は、「ちょっと待って? もう10 月なんです? ……13月末…いや14月には無事に完成していると思います。お楽しみに!」と、作品の完成を待つファンに向けてコメント。

そして、プロデューサーの前川貴史は「『銀魂 THE FINAL』のために、たくさんのクリエイターが集まってくれました。その中には懐かしい顔ぶれもあって、

ちょっとした同窓会です。そんな我々アニメスタッフが、アニメ銀魂の集大成を描きます。「時間が足りねェェェェェ!!!」と悶えながら作ってます。皆様も悶えながら、もう少しだけお待ちください」と、まさしく最後のバカ騒ぎとなる本作について、熱く語った。



◆主題歌はSPYAIR、劇中歌はDOES

さらに主題歌にはSPYAIRの『轍~Wadachi~』が決定、予告映像内で初解禁された。

SPYAIR が「銀魂」と組むのはテレビアニメシリーズで3作、劇場版は2作目となる。

「銀魂のフィナーレを彩ることが出来て最高」と語る彼らはこの「銀魂」シリーズを自身のバンドライフを大きく変えた偉大な作品と位置付けている。

人気長編『かぶき町四天王篇』から寄り添った長い旅路が最終地点へ向かっていることに対しての寂しさを感じながらも「万事屋のフィナーレにどんぴしゃりの楽曲が出来た。2021年の幕開けは映画館で銀魂の集大成を拝みましょう!」と銀魂ファンに向けてコメントした。

また、劇中挿入歌はこちらも銀魂ファンにはお馴染みのDOESが担当することも決定し、どんな楽曲になるのか続報が待たれる。



(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会









◆ポスタービジュアル、公開!

併せて解禁された本ポスタービジュアルは、まさに全員集合!

キャラクターデザインが一新され映画仕様にバージョンアップされた、万事屋、高杉、桂、真選組、そしてかぶき町の面々が集合している。

見るも無残に破壊されたターミナル、爆発により大炎上するかぶき町の中、銀さんらにとってかつての師匠である吉田松陽の姿が、そして最後にして最大の敵である虚が不敵に笑う。地球滅亡のカウントダウン、そんな絶体絶命のピンチでも、銀さんは最後のバカ騒ぎを楽しむかのような表情が印象的だ。

奪われた江戸の平和を取り戻す為に全員が集合し、

まさに最後のバカ騒ぎがいまはじまろうとしている!





◆特典付き第1弾ムビチケは10月16日(金)から!

また、本作ムビチケも10月16日(金)から発売開始!

第1弾ムビチケは原作者・空知英秋描き下ろしビジュアル、そして11月13日(金)から発売の第2弾ムビチケでは今回解禁となった本ビジュアルが使用されており、それぞれのビジュアルのクリアファイルが特典となっている。なお、転売は禁止だ!



◆You Tubeチャンネル「銀魂チャンネル」開設

10月10日(土)正午より、YouTubeの「銀魂チャンネル」の開設が決定!

開設と同時にテレビシリーズ各1話など合計9話分を配信、さらに同日19:00からは『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』も限定配信される。

さらに現在実施中の『銀魂 THE FINAL』公開記念企画「アニメ銀魂 名エピソード総選挙」でのTOP25 話を10月24日(土)からほぼ毎日配信、YouTube でも銀魂ラストランに向けてバカ騒ぎがスタートだァァァァ!!!!



【劇場版『銀魂』予告編】





加えて、音楽を担当するAudio Highs による本作のオリジナル・サウンドトラックの発売も決定!

”掟破り” で ”限界突破” アニメ界の常識を覆し続け、やりたい放題しながらも全力で走り続け、常識を破り続けてきた15年間。原作者・声優陣・スタッフ、全員が全力疾走で駆け抜ける、アニメ「銀魂」のラストラン『銀魂 THE FINAL』、最後まで見届けよう。



>>>主題歌アーティストやムビチケ特典を見る



(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会