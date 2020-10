NAOTO(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、HONEST BOYZ)がクリエイティブディレクターを務めるファッションブランド・STUDIO SEVENと、ファッションブランド・GUとのコラボアイテムが10月23日より全国のGU店舗およびオンラインストアで販売される。

4回目にしてファイナルシリーズとなるSTUDIO SEVENとGUによるコラボ。今回は「a message to you, youngsters」(=若者へのメッセージ)というスローガンに「夢を持つ大切さを次の若い世代に伝えたい」という思いを込め、カレッジをテーマにした初の秋冬コレクションを発表する。

展開されるのは、ユニセックスで着用できるメンズ、そしてキッズの計2ライン。「HONEST COLLEGE」のアイコンをエンブレムにしてデザインしたパーカーやカウチンセーターに加え、スタジアムジャンパーやカバーオールなどコラボコレクション初となるアウターもラインナップされた。これまでのコラボコレクションでも人気を博してきた小物も充実しており、バケットハットやキャップ、ニット帽、ロゴマフラー、バックパックなどが用意された。

また特設サイトにはアイテムの写真に加え、ルックブックやイメージムービーも公開中。ルックにはNAOTO自らのオファーにより、本人に加え、関口メンディー(EXILE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、HONEST BOYZ)と佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)も登場している。3人が共演するムービーでは、アニメーションと実写で本コレクションのイメージを表現。本コレクションのために制作された楽曲「TAKE ME HIGH」も聴くことができる。