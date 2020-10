TVアニメ「ゴジラ S.P <シンギュラポイント>」のスタッフトークショーが、11月3日にオンラインで開催される「ゴジラ・フェス オンライン 2020」にて実施されることが発表された。

配信プラットフォーム・Stagecrowdを使った有料の“メインステージ”と、YouTube Liveにて行われる無料の“サブステージ”に分かれ配信される「ゴジラ・フェス オンライン 2020」。完全新作のTVアニメシリーズとして、ボンズとオレンジがタッグを組み制作される「ゴジラ S.P <シンギュラポイント>」のトークショーは、イベントのオープニングプログラムとして、“メインステージ”にて配信される。登壇するのは、監督の高橋敦史、脚本の円城塔、ボンズのプロデューサー・天野直樹、オレンジのプロデューサー・安藤次郎、東宝のプロデューサー・吉澤隆の5人。オープニングプログラムではトークショーのほかに、新情報や新たな企画の発表なども予定されている。

また「ゴジラ・フェス オンライン 2020」の“メインステージ”では、このほか一般の人は立ち入れない東宝のスタジオ内部に、総合司会を務める笠井信輔アナウンサーとゲストが潜入する東宝スタジオツアー、公開20周年を迎えた「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」から手塚昌明監督や、特殊技術の鈴木健二ら5人のスタッフがお酒を飲みながらゴジラについて語らう「居酒屋ゴジラ」といったさまざまな企画が展開される。なお、無料の“サブステージ”でもゴジラ造形の第一人者である酒井ゆうじによるゴジラの原型制作風景をライブ中継する「酒井ゆうじ造型LIVE」などのプログラムを配信予定だ。

アーカイブも視聴できるイベントのチケットはStagecrowdの公式サイトにて11月10日12時まで販売中。なお、詳細なタイムテーブルはイベントの公式サイトにて後日公開される。

TM & (C) TOHO CO., LTD.