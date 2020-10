今泉佑唯の無邪気なルームウェア姿に「世界一キュート」「最強の組み合わせ」と絶賛の声

女優・今泉佑唯が11日(日)、Instagramを更新。自身がイメージモデルを務める、「GiRLS by PEACH JOHN」のルームウェアショットを公開した。



【写真】無邪気な姿が世界一キュート、今泉佑唯のルームウェア姿



10代後半~20代前半の女性をターゲットにした「GiRLS by PEACH JOHN」。今シーズンでは、ホリデイシーズンを感じるレッドランジェリーをはじめ、ラメやクリスタルを散りばめた、華やかで女の子心をくすぐるデザインのブラセットの他、おうち時間をいつでも可愛く過ごすことのできるルームウェアなどを取り揃えたラインナップを展開している。



今泉は11日(日)、「可愛いルームウェアを着てテンションあげるゾ!」とInstagramを更新。ルームウェアを着たビジュアルを公開した。



投稿には「かわいいルームウェアと佑唯ちゃんの組み合わせ最強では?」「世界イチキュートなルームウェア姿」「見てるこっちもテンションあがったゾ」「自然な表情とか無邪気感があってこれはこれで可愛い!」などの声が寄せられた。



▽今泉佑唯

Twitter:@yuuui_imaizumi

Instagram:yuuui_imaizumi



▽GiRLS by PEACH JOHN今泉佑唯特別コンテンツサイト

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/list/?_al=girlsbypj_all&count=60&_dm=2