TVアニメ「A3!」より「SEASON AUTUMN」の本PVと、第13話「波乱の秋」の場面カットが公開された。

本日10月12日24時よりTOKYO MXほかで放送されるTVアニメ「『A3!』SEASON AUTUMN & WINTER」。PVではオープニングテーマである「Circle of Seasons」を聴くことができる。また場面カットでは摂津万里、兵頭十座、七尾太一、伏見臣、古市左京の秋組メンバー5人がそれぞれ披露された。

TVアニメ「A3!」SEASON AUTUMN & WINTER

放送情報

TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11：2020年10月12日（月）より毎週月曜日24:00～

NCC長崎文化放送：2020年10月21日（水）より毎週水曜日25:18～

TBSチャンネル2：2020年10月30日（金）より毎週金曜日17:00～

配信情報

dアニメストア、FOD、U-NEXT：2020年10月12日（月）24:00～

ニコニコ動画、ABEMA、Hulu、バンダイチャンネル、Amazon Prime Video、Rakuten TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、DMM.com 動画、J:COMオンデマンド、TELASA、ひかりTV、ニコニコ生放送、TSUTAYA TV：順次配信予定

スタッフ

原作：「A3!（エースリー）」（リベル・エンタテインメント）

キャラクター原案：冨士原良

監督：迫井政行

シリーズ構成：ハヤシナオキ

キャラクターデザイン：長友望己

音楽：横山克、橋口佳奈

アニメーション制作：P.A.WORKS、Studio 3Hz

キャスト

秋組

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱健人

伏見臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

冬組

月岡紬：田丸篤志

高遠丞：佐藤拓也

御影密：寺島惇太

有栖川誉：豊永利行

雪白東：柿原徹也

春組

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木綴：西山宏太朗

茅ヶ崎至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐雅

夏組

皇天馬：江口拓也

瑠璃川幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤廉

松川伊助：小西克幸

立花いづみ：名塚佳織

(c)A3! ANIMATION PROJECT