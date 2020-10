美を極めた車のデザインを一冊に│各車の持つ魅力的ストーリーを紡ぎ出す

マニアックで幅広い、車・バイクの書籍を扱う代官山蔦屋書店 クルマ・バイクコーナーの新入荷書籍をご紹介。





■ Beautiful Machines - the Era of the Elegant Sportscar

レースカーに匹敵する高性能と美を極めたデザインを兼ね備え、羨望の的となった1900年代序盤から電気を動力とする現代まで、スポーツカー達の華やかな歴史を辿る名車写真集。



ブガッティ57SCアトランティークやフェラーリ365GTB4デイトナ、ランボルギーニミウラなど、代表的名車はもちろんジェンセン・インターセプタ―やシトロエンSMの普段同列に扱われることのないものまで、個性豊かな44台を個別解説した。







アート系書籍で名を成した出版社ならではのハイセンスで精緻なオリジナル写真と共に、各車の持つ魅力的ストーリーを紡ぎ出す。



マトラDjetやアポロGTなど珍しいモデルやトヨタ2000GTとフェアレディZ、NSXの日本車までを含み、例えばメルセデス300SLRでは設計者が所有した「ウーレンハウト」を、フェラーリ250GTOではデザイナーが打ち出し板金した「スカリエッティ」を取り上げるなど、特別な個体も目白押し。



自動車の象徴として君臨し続けたスポーツカーの変化を知ることは、自動車史そのものの深い理解にも繋がることだろう。





