「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、舞台「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.4-」の上演が決定。2021年2月から3月にかけて東京・TOKYO DOME CITY HALL、大阪・メルパルクホール、福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホールにて公演が順次行われる。
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.4-」ではイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”が集結。舞台「ヒプマイ」で4つのディビジョンが揃うのはこれが初めてのこととなる。キャストは「-track.1-」「-track.2-」に出演した12人が続投。併せてメインビジュアルもお目見えした。
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage」公式モバイルサイトでは、12月3日12時から7日23時59分まで会員限定でチケット最速先行受付を実施。一般販売は2021年1月16日10時にスタートする。また本日10月11日に千秋楽を迎えた「-track.3-」のダイジェスト映像が、YouTubeにて公開された。
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.4-」
会場：東京都 TOKYO DOME CITY HALL
期間：2021年2月5日（金）～2月19日（金）
会場：大阪府 メルパルクホール
期間：2021年2月25日（木）～2月28日（日）
会場：福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール
期間：2021年3月5日（金）～3月7日（日）
原作：EVIL LINE RECORDS
演出：植木豪
脚本：亀田真二郎
音楽監督：Ts
キャスト
イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”
山田一郎：高野洸
山田二郎：松田昇大
山田三郎：秋嶋隆斗
ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”
碧棺左馬刻：阿部顕嵐
入間銃兎：水江建太
毒島メイソン理鶯：バーンズ勇気
シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”
飴村乱数：世古口凌
夢野幻太郎：前山剛久
有栖川帝統：滝澤諒
シンジュク・ディビジョン“麻天狼”
神宮寺寂雷：鮎川太陽
伊弉冉一二三：荒木宏文
観音坂独歩：宮城紘大
ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”
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(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会