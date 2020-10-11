明治安田生命J3リーグ第21節が11日、各地で行われた。

ブラウブリッツ秋田は敵地でセレッソ大阪U－23と対戦。24分に韓浩康のゴールで先制した。しかしC大23もすぐさま反撃。28分、島村拓弥が決め試合を振り出しに戻した。後半に入り次に動かしたのはC大23。小河詩朋にゴールを許したが今度は秋田の井上直輝がすぐさまネットを揺らし再度振り出しに戻した。すると後半アディショナルタイム1分、に劇的ゴールが生まれる。中村亮太のコントロールシュートが吸い込まれ秋田が勝ち越した。試合はこのまま終了。この勝利で秋田は開幕20試合で15勝5分になり20試合無敗を達成。Jリーグ記録を更新した。

ロアッソ熊本は福島ユナイテッドFCと対戦。わずか2分で先制すると、谷口海斗が2得点を加え3点のリードを奪った。78分、87分にゴールを許したものの逃げ切り勝利を収めた。

第21節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■J3第21節結果

ヴァンラーレ八戸 0－1 FC今治

いわてグルージャ盛岡 1－0 アスルクラロ沼津

福島ユナイテッドFC 2－3 ロアッソ熊本

Y.S.C.C.横浜 0－3 SC相模原

カマタマーレ讃岐 2－1 ガイナーレ鳥取

FC岐阜 0－1 鹿児島ユナイテッドFC

ガンバ大阪U－23 3－2 カターレ富山

セレッソ大阪U－23 2－3 ブラウブリッツ秋田

藤枝MYFC 0－0 AC長野パルセイロ

■順位表

1位 秋田（勝ち点50／得失点差＋27）

2位 熊本（勝ち点41／得失点差＋13）

3位 長野（勝ち点39／得失点差＋16）

4位 相模原（勝ち点38／得失点差＋3）

5位 岐阜（勝ち点37／得失点差＋11）

6位 鹿児島（勝ち点36／得失点差＋7）

7位 鳥取（勝ち点33／得失点差＋3）

8位 今治（勝ち点32／得失点差＋5）

9位 藤枝（勝ち点31／得失点差＋2）

10位 富山（勝ち点27／得失点差＋4）

11位 G大23（勝ち点24／得失点差−5）

12位 沼津（勝ち点23／得失点差−6）

13位 岩手（勝ち点23／得失点差−13）

14位 福島（勝ち点21／得失点差−9）

15位 YS横浜（勝ち点19／得失点差−17）

16位 八戸（勝ち点18／得失点差−11）

17位 讃岐（勝ち点16／得失点差－11）

18位 C大23（勝ち点14／得失点差－19）

■第22節の対戦カード（17、18日）

▼10月17日（土）

13：00 YS横浜 vs 熊本

▼10月18日（日）

13：00 長野 vs 八戸

13：00 鳥取 vs G大23

13：00 讃岐 vs 相模原

13：00 今治 vs 沼津

13：00 秋田 vs 藤枝

14：00 岐阜 vs 福島

16：00 鹿児島 vs C大23

17：00 富山 vs 岩手