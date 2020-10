古舘春一原作のTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」と、埼玉・東武動物公園のコラボイベント「ハイキュー!! TO THE TOP × 東武動物公園」にて販売中のグッズが、通販サイト・ARMA BIANCAにて受注販売される。

開催中の「ハイキュー!! TO THE TOP × 東武動物公園」では、日向翔陽、影山飛雄ら登場キャラクターが、東武動物公園に訪れた様子をイメージした描き下ろしイラストのグッズなどを展開。トレーディングアクリルスタンド、トレーディングアクリルキーホルダー、トレーディングミニ色紙、トレーディング缶バッジなど多数のアイテムが揃えられた。またトレーディングアイテムにはそれぞれ予約特典も用意されている。

また同じくイベントで販売されている、飼育係の服装をしたミニキャライラストを使用した「ちびキャラ 飼育係ver.」グッズの受注も実施。どちらもARMA BIANCAでは12月27日まで予約を受け付けており、商品は2021年4月上旬より順次発送される。